她腳底長「整片假雞眼」走路會痛！醫一摸：是病毒在開趴

▲女子腳底冒出宛如雞眼聚集的硬塊，為HPV病毒感染所導致。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚科診所院長吳仁欽在粉專分享這起收治案例指出，日前收治一名年輕女性，其右腳底長出一顆顆硬塊，宛如雞眼般聚在一起。經診斷發現，這些長在腳底的「假雞眼」其實是病毒在「開趴」，確診為人類乳突病毒（HPV）感染所致的「馬賽克型病毒疣」。

吳仁欽醫師指出，該名女患者腳底的硬塊觸診時「硬邦邦的」，且呈現一整片群聚的狀態，與一般單打獨鬥的雞眼大不相同。更特別的是，這名患者的病灶並未出現傳統病毒疣常見的「黑點點」標配特徵，這不僅讓診斷難度升級，也極易被民眾誤認為是雞眼或厚繭（胼胝）。

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針對這類「躲進角質層裡開枝散葉」的病毒疣，吳仁欽表示，後續為患者選擇了液態氮冷凍治療。他解釋，此療法的關鍵不只是透過低溫破壞被病毒感染的角質細胞，更重要的是能「刺激局部免疫反應」，藉此讓身體自己動手將病毒清掉。

所幸患者在接受治療一週後回診，腳底的紅腫已順利消退，硬塊也明顯縮小，治療效果相當不錯。吳仁欽也藉此提醒民眾，面對病毒疣「它不會自動投降」，若發現腳部出現異常硬塊或痛感，早期診斷與正確治療才是對抗病毒的王道。