乳房攝影「靠AI揪血管鈣化」　提前預警心肌梗塞3.3倍風險

▲新型乳房攝影可明顯降低擠壓疼痛感。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

不少女性苦於乳房攝影造成的疼痛，但真的不能不做，因為這項檢查不只可篩出乳癌，還可能順便揪出心血管疾病高風險族群。最新研究發現，只要AI在乳房攝影中偵測到乳房動脈鈣化，代表全身血管可能已開始老化，未來發生心肌梗塞等重大心血管事件的風險，將增加28%至3.3倍。

振興醫院在臉書分享這篇日前發表於國際權威醫學期刊《European Heart Journal》的研究，其分析來自2個醫療體系、共約12萬名接受乳房攝影篩檢、且過去無心血管病史的女性，利用AI分析乳房影像中的乳房動脈鈣化（Breast Arterial Calcification，BAC）狀況，評估是否可預測未來心血管疾病風險。

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結果發現，約16.1%至20.6%的女性可在乳房攝影中發現乳房動脈鈣化，且鈣化愈嚴重，未來發生重大心血管事件的風險愈高，呈現明顯階梯式上升。若與沒有乳房動脈鈣化者相比，風險增加情形如下：

●輕度鈣化：重大心血管事件風險增加約28%至32%。

●中度鈣化：風險增加約75%至79%。

●重度鈣化：風險增加2.8至3.3倍。

研究也發現，乳房動脈鈣化面積每增加1平方毫米，重大心血管事件風險即增加約2%至3%。

振興醫院指出，乳房動脈鈣化不影響乳癌判讀，過去多被視為良性發現，報告多半不予提及，但透過AI將這些容易被忽略的資訊量化後，發現其可反映全身血管硬化與老化，可視為心血管健康的重要警訊，更重要的是完全不需增加任何輻射劑量，也不用額外接受檢查，做乳癌篩檢同時評估心血管疾病，真是一兼二顧又超前部署。