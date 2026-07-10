糖尿病婦剪腳趾甲傷口惡化截肢　靠雷射針灸癒合、恢復行走

▲員榮醫療體系員榮醫院張淵雅中醫師，解說使用雷射針炙為患者治療傷口的原理。（圖／員榮醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

70多歲李姓婦人本身有糖尿病史，數月前因修剪腳趾甲造成左腳大拇趾有一個傷口，後續傷口持續惡化送醫且截除左腳兩根趾頭、住院，傷口依舊無法好轉，還有潰爛惡臭情況，後續接受中醫雷射針灸治療，傷口終於癒合，4週後已能自己走路。

李姓婦人修腳趾甲出現傷口時自行敷藥，被家人發現的時候腳趾頭明顯異常紅腫，立刻將她帶到某醫院急診，醫師診斷為蜂窩性組織炎和菌血症須住院治療。住院3個月期間經歷抗生素治療和4次外科清創手術，陸續截除左腳大拇趾和食趾，曾藉由導管打通左下肢血管，但傷口持續惡化無好轉。

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期間配合治療使用3次高壓氧治療，但患者因出現耳朵疼痛及耳鳴不舒服等現象而停止，最終傷口未好且呈現潰爛惡臭現象。家人後續協助辦理出院到外科看診，開立口服抗生素和囑咐每日換藥，同時安排到中醫看診，接受每週接受2次雷射針灸治療，傷口竟開始有明顯的進步好轉。

收治個案的員榮醫院中醫部中醫師張淵雅表示，雷射針灸利用特定波長的低能量雷射照射穴位與傷口周邊，能刺激肥大細胞釋放特殊因子，強迫末梢微血管擴張、促進局部血液循環，並活化受損的神經組織，個案原本無知覺的第4隻腳趾頭在做了第2次的雷射針灸治療後出現有明顯的觸感。

▲患者來看中醫時，大姆趾及第二根趾頭截斷，腳背也有大面積傷口。

張淵雅也提到，患者剛來就醫時由家人推著輪椅進來，接受2星期治療後，能用ㄇ型助行器行走，3個星期改用雨傘輔助行走，4個星期後就能自行行走無須輔具。

張淵雅說明，足大拇趾負責推進身體與承受大量體重，患者失去後會造成推進力不足，走路時容易跛行或將重心轉移至外側，增加其他部位的負擔。第二腳趾缺失後，第三腳趾可能產生變形（如爪狀趾），導致足底局部壓力異常集中，極易在腳掌或腳趾關節處摩擦形成厚繭與潰瘍。由於截肢處周邊組織血液循環仍差且有神經病變，剩餘組織承受高壓時極易反覆潰瘍，需極度謹慎防範進一步感染與高位截肢的風險。

張淵雅呼籲，糖尿病患者若長期血糖控制不良易併發末梢神經病變及末梢血液循環不良。由於末梢神經病變、感覺較遲鈍，有傷口難以察覺，若加上免疫力低，細菌感染後極易演變成嚴重的蜂窩性組織炎或骨髓炎。希冀家屬與患者需要多加留意，避免憾事發生。

▲患者接受雷射針炙近三個月後，傷口已痊癒，如今已能自行走路。