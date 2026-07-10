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疾管署示警颱風暴雨易釀5大傳染病　慢性病患應待室內、閉門窗

▲▼巴威颱風。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者洪巧藍／台北報導

巴威颱風持續逼近，預期將為全台帶來劇烈強風豪雨。疾病管制署今（10）日表示，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露並擴散，且雨後積水易孳生病媒蚊，恐造成類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風及登革熱等傳染病風險上升；另外，若飲食衛生不注意，也容易引發腸胃道感染疾病，提醒民眾防颱同時要提高警覺，做好防範。

疾管署指出，由於颱風期間的強風暴雨會使土壤中的類鼻疽桿菌等病原菌暴露，易隨著塵土或水滴經由呼吸道吸入感染，慢性病患（如糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等重症高風險族群），在颱風期間應儘量待在室內、緊閉門窗，若必須在室內外清理環境時均建議佩戴口罩。

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此外，颱風過後面對積水、污泥或災害廢棄物時，亦請穿著雨鞋或防水長靴、佩戴防水手套及口罩，切勿赤手赤腳或穿拖鞋，避免皮膚傷口接觸病菌，或遭生鏽鐵釘、鐵片割刺傷而引發感染。

疾管署也提醒，民眾在颱風來臨前，可將戶外暫時不用的花盆、水桶、廢棄容器等收納至室內或倒置，從源頭減少風雨後可能積水的容器數量，同時避免器物遭強風吹落砸傷路人。

風災過後一周為登革熱防治的關鍵期。疾管署表示，雨停後請民眾務必主動巡檢居家環境，動手清理生活周遭的積水環境與器物，仔細巡視戶內外盆栽底盤、廢棄輪胎等各式殘留積水容器，將積水倒掉並徹底刷洗去除蟲卵，大型廢棄容器可聯絡清潔隊協助清運。若民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷。

疾管署表示，颱風期間如蓄水池遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。注意手部清潔，請依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手，全面防範腸道傳染病。

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關鍵字： 颱風防疫 巴威颱風 登革熱防治 傳染病預防 環境整頓

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