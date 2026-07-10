中藥首度對決第一代瘦瘦針　長庚研究：1年平均多減4.41公斤

▲長庚醫院團隊開發出的中藥複方，在研究中展現的減重效果凌駕第一代瘦瘦針。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

台灣不少人會透過中藥減重，但效果如何，過去一直缺乏與主流西藥直接比較的證據。國內最新研究首度以真實世界資料，將固定中藥複方正面PK第一代GLP-1瘦瘦針，結果追蹤12個月後，中藥組平均減重6.07公斤，比瘦瘦針組1.66公斤多減4.41公斤，證實中藥在減重治療具有相當潛力。

此研究由來自林口長庚醫院中醫部、長庚大學中醫系、長庚巨量資料及統計中心的多名專家共同進行，團隊成員之一、長庚醫院中醫內兒科教授級主治醫師陳星諭說，此應為首篇將固定中藥複方直接與瘦瘦針進行比較的研究；過去相關研究多半只拿用藥者與未用藥者相比，但門診最常被問的是「打針好還是吃中藥好」，為回答此最貼近民眾的問題，團隊才投入此利用真實世界資料的創新研究。

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陳星諭表示，研究利用長庚研究資料庫，納入2013至2018年間、376名身體質量指數（BMI）達25以上的成人，安排其中135人接受「麻杏甘石湯＋黃連」固定複方治療，其餘使用第一代瘦瘦針「利拉魯肽」（liraglutide，商品名胰妥善），追蹤12個月，再以統計方法校正差異；他也說，該藥方並非傳統處方，而是與團隊林意旋助理教授參考中、西醫理論，並反覆測試多種中藥組合，才篩選出此第一線複方。

研究結果顯示，中藥組平均減重6.07公斤，瘦瘦針組則為1.66公斤；中藥組有68.15%減重超過5%，32.59%減重超過10%，皆明顯優於西藥組；此外，研究團隊發現，中藥主要影響脂質代謝與免疫路徑，與瘦瘦針作用方式並不相同。相關研究成果預計將於今年9月發表在國際知名醫學期刊《Integrative Medicine Research》。

對此成果，陳星諭坦言，團隊原本擔心比減重「中藥會不會輸」，甚至擔心輸太多，沒想到比預期更好。不過他也強調，此為真實世界回溯研究，不等同於最嚴謹的隨機臨床試驗，且此次比較的是第一代瘦瘦針，並非目前減重效果更佳的新一代瘦瘦針（如猛健樂），故目前仍不能論斷「中藥能取代瘦瘦針」。

▲受試者服用「麻杏甘石湯＋黃連」，1年比第一代瘦瘦針多減4公斤。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對研究使用的「麻杏甘石湯＋黃連」，陳星諭說明，其實中醫古籍並無「肥胖症」概念，而是依「痰濕」等體質辨證治療，處方中的麻杏甘石湯，原本多用於呼吸道疾病，近年研究發現具有抗發炎、改善代謝等作用，而黃連則是依中醫理論、藥理研究及多年臨床經驗建立的配方，且2者劑量會依據不同體質、減重階段進行調整，並非健康食品，不建議民眾自行配用。

陳星諭認為，未來AI有機會協助分析出更多中藥組合，找出新的治療方向；至於與瘦瘦針併用會否使效果更好，他則說，中西藥雖可互為增強，但目前病例數有限，若要證明併用的成效與安全性，資料還不夠，仍待後續研究探討。