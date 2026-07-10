颱風來膝蓋比氣象預報準？醫揭「變天就痛」3大科學誘因

▲一變天就膝蓋痛不是都市傳說。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／劉宗昇醫師

「醫師，我還沒看天氣預報，就知道要變天了。」

這句話在門診幾乎每年都會聽到好幾次。

有人是膝蓋開始痠痛，有人是舊傷隱隱作痛，有人則是肩頸僵硬、腰痠背痛，甚至整個人覺得疲倦、沉重，好像身體比氣象署還早知道天氣要變了。

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很多人以為只是心理作用，但近年的研究發現，這件事並非完全沒有科學根據。



中醫早在兩千多年前，就注意到「天氣」與疾病的關係

《黃帝內經》提到：「風、寒、暑、濕、燥、火」六氣，本來是自然界正常的氣候變化；但當氣候異常，或人體正氣不足時，就可能成為致病因素。

其中與筋骨關節最有關係的，就是大家熟悉的「風、寒、濕」。

中醫稱為痹證。

所謂「痹」，就是阻塞、不通。

當風、寒、濕侵犯人體，經絡氣血運行受到阻礙，就可能出現：

• 關節疼痛

• 肌肉痠痛

• 肢體沉重

• 麻木僵硬

• 活動不利

因此中醫常說：「風寒濕三氣雜至，合而為痹。」

也就是風、寒、濕三種外在氣候因素一起作用，就容易誘發或加重筋骨痠痛。

現代研究怎麼看？

近年已有不少研究開始探討：天氣變化，真的會影響疼痛嗎？

答案是：有部分支持，而且在退化性關節炎（骨關節炎，OA）身上最明顯。



2023年一篇發表於《BMC Musculoskeletal Disorders》的系統性回顧與Meta-analysis，整理了14項研究後發現：

✔氣壓變化與疼痛具有中度相關。

✔濕度越高，疼痛程度越容易增加。

✔溫度越低，疼痛越容易加重。

換句話說，很多人在：

• 寒流來之前

• 颱風接近時

• 梅雨季

• 冬季濕冷天氣

覺得關節開始不舒服，其實與研究結果相當一致。

另外，英國著名的Cloudy with a Chance of Pain大型研究，也利用數千位慢性疼痛患者的手機紀錄發現：高濕度、低氣壓以及強風，確實和疼痛惡化有一定關聯。



為什麼會痛？

目前科學還沒有完全確定原因，但有幾個比較被接受的推測。

1.氣壓下降

當外界氣壓降低時，關節周圍組織可能出現輕微膨脹。

如果原本就有退化、發炎或舊傷，就可能增加神經受刺激的機會，因此疼痛變明顯。



2.天氣變冷

低溫會讓：

• 肌肉收縮

• 韌帶變得較僵硬

• 關節滑液流動性下降

• 活動起來自然比較卡，也比較容易痠痛。

這也是很多長輩冬天一早起床最不舒服的原因之一。



3.高濕度

濕度本身如何影響疼痛，目前仍在研究中。

有人認為可能與局部發炎反應、自律神經調節、甚至活動量下降有關。

這部分證據沒有低溫那麼一致，但不少研究仍觀察到高濕環境與疼痛增加具有一定相關性。



那是不是每個人都會受到影響？

答案是否定的。研究發現，大約有6到8成慢性疼痛患者認為自己對天氣敏感。但真正客觀分析後，影響程度通常屬於中等（modest），而且個體差異非常大。

有人一變天就痛，有人完全沒有感覺。也有人的疼痛主要受到睡眠、壓力、運動量等因素影響，而不是天氣。所以，「變天一定會痛」並不是放諸四海皆準的規律。



中醫與現代醫學，其實看見的是同一件事

中醫沒有氣壓計，也沒有衛星雲圖。但透過數千年的臨床觀察，早就發現：寒、濕、風的變化，會影響人體的筋骨與經絡。現代醫學則利用流行病學、生物力學與氣象資料，一步步研究：低溫、高濕、氣壓變化，是否真的會增加疼痛。

雖然兩者使用不同語言描述，但觀察到的現象，其實有不少重疊。這也是近年整合醫學越來越有趣的地方——不是把古人說的都當成真理，也不是因為古人沒有儀器就全盤否定，而是透過現代研究，一點一滴重新理解古人的臨床經驗。



颱風季到了，可以怎麼照顧自己？

如果本身就有退化性關節炎、舊傷、慢性腰痠背痛，不妨提前做好準備：

• 注意保暖，避免冷風直接吹關節。

• 室內濕度過高時，可適度使用除濕機。

• 不要因為痠痛就完全不活動，適度伸展與散步反而有助於維持關節功能。

• 有慢性疼痛的人，可以留意自己的症狀是否與天氣有關，作為日後自我照護的參考。

• 若疼痛突然劇烈、持續惡化，或伴隨關節紅腫發熱、發燒等情況，仍應及早就醫，由醫師評估是否為關節炎、感染或其他疾病，而不要全部歸因於「變天」。



簡單日常茶飲，幫助緩解變天不適

生薑紅棗茶（暖身散寒）

材料：生薑3～5片、紅棗5～6顆（可加桂枝少許）。

做法：熱水沖泡或小煮5～10分鐘。

功效：散寒、溫經、通絡，適合怕冷、變天時痠痛。每天1～2杯。

注意：熱性體質或口乾舌燥者少用。



薑黃茶（抗炎助通絡）

材料：薑黃粉1小匙、黑胡椒少許（助吸收）、蜂蜜或紅糖調味（可加生薑）。

做法：熱水沖泡。

功效：活血、消炎、祛風濕，現代研究也支持其對關節不適的幫助。適合悶痛、腫脹者。



古人說：「天人相應」。現代醫學不一定完全使用相同的語言，但越來越多研究告訴我們，人並不是與環境隔絕的存在。

氣候、溫度、濕度、氣壓，都可能在某些人身上留下痕跡。或許下次當家中的長輩說：「颱風快到了，我的膝蓋又開始痠了。」我們可以不用急著笑他迷信。因為，這份身體的感受，可能真的比氣象預報還早一步。



參考文獻

Systematic review and meta-analysis of weather factors and osteoarthritis pain. BMC Musculoskeletal Disorders. 2023.

Dixon WG, et al. Cloudy with a Chance of Pain: smartphone study of weather and chronic pain.

《黃帝內經・痹論》

本文經授權轉自：彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師