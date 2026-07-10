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颱風天藏「3大健康隱憂」！　醫示警了

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲颱風天對健康也會造成隱憂，醫警告風雨強大別出門。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

巴威颱風逼近，今（10日）全台多個縣市停班停課，不少民眾忙著堆沙包、貼膠帶做好防颱準備，但天氣劇烈變化對身體造成的影響卻常被忽略。耳鼻喉科醫師李晏廷示警，颱風天其實有「3大健康隱憂」正悄悄考驗著大家的耳鼻喉，包含氣壓驟降引發的耳悶、高濕度誘發的鼻過敏，以及淋雨受寒導致的感冒，呼籲民眾千萬別輕忽。

每逢颱風天，不少人會突然覺得耳朵塞塞的。對此，李晏廷醫師在粉專發文解釋，颱風低氣壓帶來的「氣壓驟降」，很容易讓中耳氣壓出現不平衡的狀況。他建議，如果民眾感覺到耳朵悶悶的，甚至伴隨耳鳴聲，可以嘗試透過「多吞嚥、嚼口香糖」，或是輕輕控制呼吸來幫助平衡耳壓。

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此外，風雨交加帶來的破表濕度也是一大隱憂。李晏廷點出，高濕度環境簡直是「塵蟎和黴菌的溫床」，這對過敏體質的人來說相當吃不消，容易出現狂流鼻水、打噴嚏等症狀。他建議，民眾在室內應盡量開啟除濕機維持環境乾燥，並配戴口罩，以減少過敏發作的機會。

最後，氣溫的劇烈變動也不容小覷。李晏廷提醒，淋雨受寒加上氣溫變動，容易使人體免疫力下降，進而導致喉嚨痛、發燒等感冒症狀。他特別叮嚀，風雨強大時應盡量避免出門、遠離危險場域，「如果不小心淋濕了，要趕快擦乾！」防颱期間首重平安，若後續出現任何耳鼻喉不適，等風雨過後務必尋求專業醫師協助。

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關鍵字： 耳悶 耳鳴 颱風 巴威 耳鼻喉科 李晏廷醫師 感冒 發燒

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