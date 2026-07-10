國二罹糖尿病！25歲女「怕胖拒打針」險瞎　醫嘆：不控制怎救

▲女子怕變胖拒打胰島素，怎料糖尿病併發視網膜病變。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

家醫科醫師劉晏孜分享一段驚險個案，一名25歲的女設計師在國二那年確診第一型糖尿病，卻在大學時期因「怕變胖、被男友嫌」而擅自停用胰島素。不僅曾引發嚴重的酮酸中毒昏倒，年紀輕輕更併發「增殖性糖尿病視網膜病變」，險些斷送職業生涯與視力，這才痛定思痛回到診間求救。

劉晏孜醫師曾在節目《醫師好辣》中提到，這名女患者走進診間時心情非常低落，一開口就懇求：「醫師，希望你可以好好幫我控制糖尿病。」細問之下才知道，女患者在國中時期就被診斷出第一型糖尿病，意即年輕時便出現胰島素分泌不足的狀況。當時因為年紀小，在家還有媽媽會幫忙打針、驗血糖，即便過程伴隨疼痛，她依然能忍痛配合。

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然而，轉折發生在18歲離家上大學後。劉晏孜透露，女患者發現施打胰島素會讓自己變胖，加上交了男朋友後「被嫌胖」，愛美的她竟決定不再控制血糖，甚至拒絕打針。這段完全沒在控制的日子裡，她曾把自己搞到血糖狂飆至500、600mg/dL，在宿舍昏倒送醫，檢查發現是嚴重的酮酸中毒。即便當時醫師苦口婆心勸告必須好好控制，她依然無動於衷。

直到她長大出社會，成為一名極度仰賴視力的建築設計師後，某天突然驚覺自己「眼睛看不清楚了」，急忙到眼科檢查，才發現已經惡化為「增殖性糖尿病視網膜病變」，長久下來恐面臨失明危機。眼科醫師在想辦法搶救、試圖恢復她視力之餘也坦言：「你血糖如果不控制，我這邊怎麼救你都沒辦法。」這番話終於徹底打醒了她，為了保住工作與雙眼，才重回門診拜託醫師協助控制血糖。

針對糖尿病的成因與類型差異，內分泌新陳代謝科醫師林毅欣也在節目中補充說明。他解釋，「第一型糖尿病」通常在10歲左右發病，這代表患者10歲前的胰臟功能還能應付血糖控制的能力；假設一出生胰臟就先天損壞，通常很難存活下來。

而大眾較為熟知的「第二型糖尿病」，則多半是40歲以後才發病。林毅欣指出，這主要是身體的胰臟經過長時間的不良生活作息與飲食習慣累積，導致胰臟負荷過重，最終因無法繼續運作而引發糖尿病。