食藥署擬翻修食安制度　業者自驗加嚴、第3方驗異常須通報

▲各地衛生局加強稽查問題油品。（圖／台北市政府提供）

記者邱俊吉／台北報導

中聯致癌油事件促使衛福部檢討食安管理制度。食藥署今表示，未來修法將朝2大方向推動，包括檢討現行幾乎全由業者自主檢驗的制度，不再完全交給業者自行把關；其次是建立第3方檢驗異常通報機制，未來受託檢驗機構若發現檢驗結果異常，除通知委託者外，亦應同步通報政府機關，使主管單位得以及早介入。

食藥署署長姜至剛說明，目前食品業者辦理自主檢驗，多由自有實驗室或委託民間檢驗機構執行，再由業者自行掌握檢驗結果，但這次事件反映現行制度仍有精進空間，故未來將修法強化自主檢驗管理，不再只是由業者自行驗、自行掌握結果，而是建立更完善的把關機制，例如不定期抽驗業者，以降低風險。

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對於第2項修法重點，姜至剛指出，目前檢驗機構接受業者委託檢驗時，即使驗出異常，檢驗結果通常只有委託業者知道，政府未必能第一時間掌握，希望未來建立第3方檢驗異常通報制度，只要檢驗單位發現檢驗結果異常，就應同步通報主管機關，讓政府及早展開追查、掌握產品流向，必要時提前採取下架等措施，而不是等到產品上市、抽驗後才介入。

除了檢驗制度，食藥署也將重新檢討食用油製程中的重要管制點。姜至剛說明，未來將邀集專家學者討論，重新檢視哪些製程節點應增加檢驗、哪些管制方式需調整，因為這些都涉及高度專業的製程管理，必須依據科學證據審慎評估。

姜至剛舉例，食用油精製過程中的脫色等環節，是否增加檢驗節點，就是目前研議方向；若能透過白土吸附等技術，在製程中就有效降低污染物，將有助於把食安風險攔截在源頭。目前相關修法仍在研議中，後續將蒐集專家及產業界意見，再決定具體修法方向。