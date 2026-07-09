快訊／中聯4至6月油品11萬噸全下架 　食藥署：恢復上架無時間表

▲中聯油風暴持續擴大。（圖／台北市政府提供）

記者邱俊吉／台北報導

中聯油脂致癌油風暴擴大，食藥署今宣布，基於食安優先，要求中聯4月至6月生產的所有油品及其製成產品全面預防性下架，推估影響油品約11萬公噸，須於明中午12時前完成下架；預防性下架產品須經主管機關確認符合規定，才能恢復上架，目前沒有上架時間表。

食藥署指出，最新追查發現，中聯5月12日生產的大豆沙拉油（批號313-1150512）也檢出苯駢芘超標，該批油品共1309.52公噸，分別供應福壽529.19公噸、福懋369.49公噸及泰山410.84公噸。其中，泰山「好理調合油0.6L」檢出苯駢芘2.5微克／公斤，追查確認主原料即來自這批油品，目前已知受影響產品24項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於0512批號與先前315-1150404批號情況相同，食藥署決定比照0404批號辦理，直接要求相關產品全面預防性下架，不再等待個別產品逐一確認。

至於外界關心的11萬公噸，食藥署署長姜至剛說明，並非11萬公噸都有問題，這是中聯4月至6月期間生產的所有油品推估總量，並已將315-1150404及313-1150512這2個問題批號一併納入，為降低民眾暴露風險考量，先全面採取預防性下架，再由業者提出資料逐案確認。

姜至剛表示，目前最清楚產品流向的是福壽、福懋、泰山及各通路業者，故要求業者先完成自主盤點，若一時無法確認產品是否使用相關油品，即應先下架，而非等政府逐一查核後才處理，並要求3家公司儘速公布產品名稱、保存期限及流向通路，讓消費者自行確認是否購買到受影響商品。

下游業者若自行送驗，證明油品或產品檢驗合格，是否即可恢復販售？姜至剛強調，不可以，預防性下架產品仍須經地方衛生局確認合規後，才能重新上架，並非業者自行提出檢驗合格報告即可恢復販售。

►《ETtoday新聞雲》幫你整理，按這裡一次查詢完整下架名單～

