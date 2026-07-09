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桃市府批石崇良扭曲帶風向　衛福部：桃園有反映業者生計問題

▲▼衛福部長石崇良出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲衛福部長石崇良出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（9）日再擴大中聯致癌油品下架範圍，部長石崇良出席行政院會後記者會透露，自己在院會裡很訝異，原本強烈要求全面性下架的地方，卻有副市長詢問何時上架的問題。遭點名的桃市府發聲明駁斥，石崇良刻意扭曲、帶風向轉移中央食安管理失靈的質疑，作法失職失格。衛福部傍晚補充說明還原當時情況「台中表示要求全面下架，桃園則反映業者也有生計的問題」。

針對油品案件，除涉案的第一層、第二層產品預防性下架，衛福部今再宣布擴大要求中聯公司下架4至6月生產油品及其產品，推估影響油品約11萬公噸，限期明日中午12時前完成。

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石崇良在行政院會後記者會表示，這個事件引發持續性要下架，剛剛在院會裡面他很訝異，2、3天前台北市、台中市、桃園市都很強烈要求所有商品都要全面性下架，但今天當衛福部宣布擴大預防性下架時，卻又有出席的副市長詢問何時上架的問題。

「在沒有完全確保安全檢驗清楚之前，不會讓國人有暴露的風險。」石崇良指出，暫時要先做到的是讓國人安心，堅持所有有疑慮的商品通通下架，何時上架要看調查進度跟檢驗結果再做宣布。至於是哪幾個縣市代表提到恢復上架的時程？石說，若沒記錯，記得是桃園跟台中。

台中市副市長黃國榮表示，石崇良可能口誤，的確是桃園市副市長王明鉅在院會針對此事發言，反映地方業者的心聲，但卓揆表示，檢驗合格就會允許上架。王明鉅受訪時強硬回擊，痛批中央根本在混淆視聽，不僅閃避源頭廠商未落實自主管理的責任，更掩蓋中央檢驗量能嚴重不足的窘境。

衛福部稍晚則發布補充說明，台中表示要求全面下架，桃園則反映業者也有生計的問題。

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關鍵字： 中聯致癌油 衛福部 全面下架 地方生計 食品安全

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