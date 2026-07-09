新北清查76校用到致癌油　幼兒園也入列

▲新北市府加強稽查中聯致癌油。（圖／新北市政府提供）

記者邱俊吉／台北報導

中聯油脂事件持續擴大，新北市教育局今公布最新清查結果，受影響校園增至76校，且首度出現幼兒園；新北教育局稱，配合衛福部宣布中聯4月至6月生產的其他油脂，及其製成產品全面預防性下架，已要求各校及供餐業者全面清查相關油品，停止使用、全面下架並退回上游廠商。

新北市府持續跨局處擴大稽查，衛生局及市場處至今已查核販售通路、餐飲場所、市場攤商及製造業等共3000餘家，確認問題批號油品及受影響加工食品均已完成下架回收。

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新北教育局表示，已要求76所受影響學校主動通知家長，提供衛教資訊，並持續關懷師生健康，另配合衛福部最新措施，全面清查中聯4月至6月生產的泰山、福壽、福懋三品牌油品，一律停止使用、下架並退回上游廠商。

此外，新北衛生局將持續與中央及各縣市合作，追查相關原料及產品流向，防止問題產品流入市面。相關資訊可至新北市食材登錄平台食安事件專區查詢。

新北衛生局提醒，民眾若持有受影響產品，應立即停止食用，並依各業者公告方式辦理退貨，可洽福壽實業0800-236699、福懋油脂0800-888255、泰山企業0800-079080客服專線。

若對退貨方式有疑問，可先向原購買通路洽詢；如發票或收據遺失，可直接聯繫三家業者客服協助處理。退貨過程若發生消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線，或至行政院消費者保護會網站提出申訴。

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