挑男友看內在！泌尿醫揭「3性格」不易軟：是體力優等生

▲挑男友先看內在！研究發現自律、情緒穩定和願意嘗試新事物的男性，不易出現勃起功能障礙。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

挑選另一半時，除了外在的顏值與身材，其實「內在性格」早就悄悄透露了他的床上表現。泌尿科醫師黃冠鈞引述國外知名研究指出，看一個男人的為人處事竟能預測他的「硬」實力，只要具備自律、情緒穩定以及願意嘗試新事物等3大特質，就比較不容易出現勃起功能障礙（ED）。

黃冠鈞醫師在粉專「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文分享，2023年一篇名為《Personality and erectile dysfunction in heterosexual romantic relationships》的知名研究，揭露了男性性格與性生活表現的關聯。他特別點名擁有以下「3種人格特質」的男人，在床上的表現通常更為出色，要女性朋友趕快審視另一半中了幾項：

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1. 比較自律的人（Conscientiousness）

黃冠鈞解釋，這類男性在生活中按部就班、懂得掌握節奏，不只在工作上游刃有餘，大腦清晰且身體不慌亂的特質，讓他們在床上的表現也能得心應手，無論是時間管理或體力調配，「都是優等生」。

2. 情緒穩定的人（Emotional Stability / Low Neuroticism）

「性慾其實源自於大腦！」黃冠鈞點出，情緒穩定的男人面對性生活時更加冷靜輕鬆，即使偶爾表現不夠完美，也不會陷入「我是不是不行了」的內耗與焦慮之中。他強調，只要大腦不慌，就能迅速調整狀態，重返榮耀。

3. 願意嘗試新事物的人（Openness to Experience）

黃冠鈞表示，擁有這類性格的男性不會把親密關係視為無趣的例行公事，而是當作一場好玩的冒險。因為永遠保持著新鮮感，能讓大腦的多巴胺穩定分泌，自然而然就能為性生活注入滿滿情趣。