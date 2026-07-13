大便10分鐘恐逼出痔瘡！醫教「卡關試3招」超順暢

▲醫師示警，坐馬桶時間別超過10分鐘，恐逼出痔瘡。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

每天一定要排便才算正常嗎？臨門一腳卻出不來該怎麼辦？這是許多民眾在廁所最崩潰的時刻。大腸直腸外科醫師陳威佑提醒，排便不需要強求定時定量，順應身體節奏最重要，他替自己設下「在馬桶上絕不超過10分鐘」的嚴格鐵律，並強調如廁時千萬別「硬拚」，否則不僅容易引發痔瘡，還可能傷及肛門。

陳威佑醫師在粉專發文指出，很多患者常糾結「怎樣才算正常排便」，其實不一定非要定時定量。他以自己為例，排便規律正常，但偶爾晚上突然冒出便意，這時他不會馬上衝廁所，而是先在客廳「培養」一下，等感覺變強烈了才進廁所。

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針對這項「不超過10分鐘」的鐵律，他進一步解釋，一旦如廁超時，即使只是靜靜坐著，肛門壓力也會大幅增加，痔瘡很容易就被「逼」得凸出來。時間一到若沒動靜，就該果斷離開。

若真的感覺「便便就在門口」，卻卡住出不來，該怎麼辦？陳威佑提醒，這時絕對不要咬牙切齒、死命狂推，「這就像在跟自己的肛門拔河，贏了也只會換來腫大的痔瘡。」

為避免越用力而傷害痔瘡與肛門，陳威佑提出3招解決卡關窘境：

1. 腳下踩小板凳：一般馬桶高度會讓大腿與身體呈90度，導致直腸被肌肉勒住，像「打折的水管」。建議在腳下墊約15～20公分的小板凳，身體微微前傾，讓角度縮小到35度，模擬蹲姿，能讓直腸肌肉放鬆，把水管「拉直」，便便自然容易滑出。

2. 改用腹式呼吸：不要憋氣用力。應試著做深沉的「腹式呼吸」，吸氣時肚子鼓起，吐氣時放鬆，利用腹壓順勢將便便推出來，而不是靠肛門死命擠壓。

3. 果斷「優雅撤退」：若踩了板凳、調整呼吸，嘗試2～3分鐘仍無進展，就請果斷穿起褲子離開。這次沒出來，代表時機未成熟，回客廳喝杯溫開水、走動一下，等下一次真有便意再戰。

最後，陳威佑總結排便4大原則：有便意再上、馬桶不坐超過10分鐘、不要憋氣猛用力、排不出就先離開。他強調，排便應是自然且輕鬆的事，與其在廁所上演「拔河比賽」、把馬桶當沙發，不如給身體多一點時間，順著節奏反而更能排得乾淨，也能有效預防痔瘡。