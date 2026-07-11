空心菜鈣含量贏牛奶！營養師揭「2大禁忌搭配」

▲空心菜營養價值高！含鈣量甚至超越牛奶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

無論是熱炒店或家裡餐桌上，「空心菜」絕對是出鏡率最高、最受歡迎的國民蔬菜。營養師李婉萍指出，它不僅能清熱解毒、促進腸道蠕動，其驚人的鈣含量在同體積比較下甚至比牛奶還要高，堪稱保護心血管與胃部的綠色權杖。但她也提醒，空心菜雖好，卻不能和高鈣食物與蝦蟹海鮮這2種食物一起吃，否則恐會讓營養大打折扣，甚至引發腸胃不適。

營養師李婉萍在網站發文表示，在濕熱的季節，人體容易流失水分與電解質，空心菜擁有極高的含水量，且在中醫觀點中還具有「清熱解毒、利尿除濕」的效果，是幫助身體排除暑濕的天然良藥。對於現代壓力大、外食比例高的族群來說，它更隱含著全方位的營養密碼：

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1. 豐富的抗氧化戰力：維生素A與類胡蘿蔔素

現代人多為「螢幕族」，空心菜含有的大量類胡蘿蔔素及維生素A，有助於維持眼部黏膜健康，並提升上皮細胞的修復能力。此外，其豐富的黃酮類化合物與多酚，能協助身體對抗自由基，緩解因熬夜、紫外線曝曬帶來的氧化壓力。

2. 腸道健康的「清道夫」：木質素與纖維質

相較於質地較硬的西洋芹，空心菜的膳食纖維雖然豐富，但口感較易被接受。當中所含的「木質素」能增加巨噬細胞吞噬細菌的活力，且大量的粗纖維能促進腸道蠕動，有效軟化糞便、改善便秘問題。

3. 植物性補鈣首選：含鈣量更勝牛奶

空心菜最被低估的優點就是其驚人的鈣質含量！每100公克的空心菜含鈣量高達105毫克，若以同體積100c.c.的量來比較，其鈣含量甚至比牛奶還要高，非常適合素食者或不愛喝牛奶的人。不過李婉萍提醒：「雖然空心菜鈣含量極高，但因植物性鈣質的吸收率相對較低，建議吃完飯後可以搭配一份富含維生素C的水果（如奇異果、芭樂、鳳梨），能有效幫助鈣質吸收。」

4. 關鍵葉酸補給：造血與修復的功臣

空心菜每100公克約含72.8微克的葉酸。以成年人每日建議攝取400微克計算，吃一份空心菜就能補足近1/5的需求，是維持腦部健康、造血與預防貧血的關鍵營養。

針對許多高血壓族群關心的「空心菜會降血壓嗎？」問題，李婉萍給予肯定答案。她解釋，空心菜含有鉀離子，在體內能協助排出多餘的鈉離子，減緩血管壁的壓力，有助於規律攝取的民眾維持血壓穩定。此外，當中所含的菸鹼酸（維生素B3）能調節膽固醇水平，搭配維生素C與葉綠素，能強化血管彈性，降低血管發炎與動脈硬化的風險。

至於「空心菜對胃好嗎？」李婉萍說明，空心菜含有多種礦物質與葉綠素，特別是當中的維生素B2能輔助維持黏膜健康，果膠成分也能協助胃壁屏障，對於保護胃黏膜、調節胃酸分泌有正面作用。不過，因為它纖維質較多且「性質偏寒涼」，對於「脾胃虛寒」或經常胃寒、腹瀉的人來說，建議不要一次大量食用，或者應搭配溫熱的食材（如老薑、麻油、大蒜）一同拌炒，以中和其寒性。

最後，李婉萍揪出吃空心菜的「2大飲食禁忌」，提醒民眾搭配錯誤恐造成吸收不良：

1. 避免與「高鈣」食物同食（如牛奶、乳酪）：

空心菜中含有較多的草酸，在腸道中容易與鈣結合形成「草酸鈣」。雖然這類草酸鈣多數會隨糞便排出，不一定會造成腎結石，但它會顯著「降低鈣質的吸收率」，讓補鈣效果大打折扣。

2. 避免與「蝦蟹、高蛋白質」海鮮同食過量：

雖然並非絕對禁忌，但空心菜中的鞣酸可能與海鮮中的蛋白質結合，形成較難消化的物質。對於腸胃功能極差的人來說，一口氣吃太多可能會引發腹脹或消化不良，食用時需特別注意。