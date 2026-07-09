疲倦頭暈恐「慢性缺水」　專家教聰明補水3招：別等口渴才喝

▲在盛夏喝水注意別等口渴才喝。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／台北報導

常覺得疲倦、頭暈、注意力不集中，別以為只是沒睡飽。專家提醒，這些都可能是「慢性缺水」警訊，尤其是許多人等到口渴才喝水，但此時身體往往已處於輕度缺水狀態，若長期補水不足，不僅可能增加中暑、泌尿道感染風險，也會提高腎臟負擔。

台北市立聯合醫院中興院區營養科營養師何宜蓁表示，人體約7成由水分組成，且水分參與體溫調節、運送營養及代謝廢物等重要功能，所以一旦缺水，除口乾舌燥，亦恐出現頭痛、疲勞、便秘、皮膚乾燥及尿液顏色變深等症狀，尤其在高溫下若未及時補充水分，嚴重時甚至可能導致熱衰竭或中暑。

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何宜蓁指出，除了戶外工作者，長時間待在冷氣房的上班族、長者及學童，也是慢性缺水高風險族群，因冷氣環境會加速水分散失，卻降低人體對口渴的敏感度，導致不少人一整天下來喝水量不足。

至於每天該喝多少水，何宜蓁建議，可依「體重（公斤）×30至35毫升」估算，例如60公斤成人，每天約需1800至2100毫升，相當於7至9杯白開水，但如長時間曝曬或大量流汗，則應增加飲水量。

此外，何宜蓁強調，咖啡、茶及手搖飲不能完全取代白開水，特別是含糖飲料喝太多恐增加肥胖、糖尿病風險，而咖啡、濃茶中的咖啡因也可能增加水分流失，故白開水仍是最佳補水選擇。

何宜蓁並分享「聰明補水3原則」，供民眾參考：

●固定時間喝水：別等口渴才補充。

●隨身攜帶水壺：增加喝水便利性，養成規律補水習慣。

●戶外活動分次補水：活動前、中、後都要適量補充，避免一次猛灌水。

何宜蓁提醒，長者因口渴感下降，更容易不知不覺缺水，家屬可透過定時提醒等方式，協助建立規律喝水習慣。