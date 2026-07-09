50國醫師爭相進修！長庚50年外科實力驚豔國際

▲長庚手術技能訓練暨研發中心具完整培訓系統，讓外科醫師從基本功到高難度微創技術都能接受系統化訓練。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

適逢長庚醫院創院50週年，長庚手術技能訓練暨研發中心今（9）日舉辦「長庚淬鍊・醫育國際」成果發表會，公布成立三年來的重要成果，包含該中心已吸引來自全球50個國家、超過4,170名醫療人才受訓，辦理275場專業課程，逐步成為亞洲重要的外科教育基地。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚始終秉持「要做就做最好的」精神，我們擁抱新科技，並且更重視如何將科技真正轉化為病人的福祉。透過完善的教育訓練、跨領域合作及臨床創新，不僅培養優秀的外科人才，更要讓每一項新技術都能安全、有效地應用於臨床，從訓練一位醫師，到守護無數病人。

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長庚手術技能訓練暨研發中心自2023年成立以來，已投入超過1,665萬元補助院內614人次醫師精進手術技能；除了培育國內人才，長庚近年也成為海外醫師重要進修據點。三年來已斥資3,382萬元辦理課程，吸引全球50個國家之醫療專業人員來台接受訓練與交流，不僅展現長庚累積半世紀的外科實力，也讓台灣醫療教育逐步由技術輸入轉為經驗輸出，提升台灣在國際醫療與醫學教育的能見度。

▲陳建宗院長（左）希望透過手術技能訓練暨研發中心培育更多具國際競爭力的外科人才，持續提升病人安全與手術品質。

長庚手術技能訓練暨研發中心主任葉集孝副院長表示，因應微創及智慧醫療發展，中心已導入國際主流機器人手術平台，並與直覺(Intuitive)、美敦力(Medtronic)及強生(Johnson & Johnson)等國際醫療科技公司合作，創造醫療科技與臨床照護雙贏的新價值。

長庚同步宣布七月展開「機器人手術月（Robotic Month）」，將結合泌尿科、胸腔外科、一般外科及耳鼻喉科舉辦四場系列活動，共同推動機器人輔助手術教育與臨床發展。

透過跨科交流與邀請美國、澳洲、新加坡、日本及韓國等國際專家經驗分享機器人手術最新技術、教育模式及AI智慧外科發展，內容涵蓋專題演講、大體老師實作與臨床經驗交流，不僅激盪出更多臨床創新，也持續拓展機器人輔助手術的應用範疇，形成「人有我優、人無我有」的特色優勢。長庚希望透過匯聚世界級手術教育資源，樹立外科人才培育新標竿，打造國際級手術教育平台。

▲長庚手術技能訓練暨研發中心成果發表會，陳建宗院長（右5）及葉集孝副院長（右4）等合影。



陳建宗表示，長庚累積50年的外科臨床經驗，不只是醫療技術的傳承，更希望透過手術技能訓練暨研發中心，培育更多具國際競爭力的外科人才，深化跨國合作與智慧醫療發展，持續提升病人安全與手術品質，讓台灣外科教育與醫療創新在國際舞台發揮更大影響力。