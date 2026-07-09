她狂吼後喉嚨緊繃竟是肺泡破裂　醫揭「皮下氣腫」6警訊

▲看世界盃忘情長時間大喊，可能導致肺泡破裂，引發皮下氣腫。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

看世足賽大聲加油，參加演唱會嘶吼，竟可能把空氣「喊進」頸部及胸腔。一名年輕女子參加社團活動，長時間呼口號後，當晚突然喉嚨緊繃、頸部不適，就醫後發現竟是罕見的頸部皮下氣腫，且合併縱膈腔氣腫；醫師說，多數患者休息後可恢復，但若合併胸痛、呼吸困難等症狀，恐有嚴重併發症，應快就醫。

收治病例的台北市立聯合醫院和平婦幼院區災難醫學科主任高誌駿說，該患者沒有外傷、發燒、嘔吐，也沒有聲音沙啞或吞嚥困難，但醫師觸診發現頸部已有皮下氣腫，影像檢查更顯示頸部、胸部皮下氣腫及縱膈腔氣腫，所幸生命徵象穩定，經觀察及支持性治療後，症狀逐漸改善。

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高誌駿指出，此病人屬自發性縱膈氣腫，合併頸部皮下氣腫，代表空氣沿著胸腔組織間隙往頸部或胸壁擴散，這在年輕、沒有重大肺部疾病者身上相當少見，且多可自行痊癒，但仍須注意氣胸、氣道損傷、食道破裂等可能危及生命的疾病。

針對皮下氣腫，高誌駿說，大聲喊叫、劇烈咳嗽、嘔吐、用力閉氣或劇烈運動，都可能導致胸腔內壓力瞬間升高，造成肺泡微小破裂，空氣因此逸入縱膈腔，再向頸部或胸壁皮下擴散，引發喉嚨緊繃、胸悶、頸部不適，甚至皮下氣腫。

高誌駿提醒，若在大聲呼喊、劇烈運動或劇烈咳嗽後，出現胸痛、胸悶、呼吸不順、喉嚨異物感、頸部緊繃，或頸部、胸前突然腫脹，甚至合併聲音改變、吞嚥困難、發燒、劇烈嘔吐、外傷，或症狀持續惡化，須立即就醫。

此外，高誌駿建議，參加演唱會、應援活動、運動賽事時，宜避免持續用力嘶吼，並適時休息、補充水分，特別是本身患有氣喘、慢性肺病或近期呼吸道感染，更應注意勿過度用力呼喊或閉氣，一旦出現異常胸悶、喉嚨緊繃或頸部不適，不要自行按摩或按壓，以免延誤診斷。