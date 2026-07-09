女遭家暴失業獨養3身障兒「欠13萬健保費」　愛心專戶助清償

▲健保愛心專戶守護單親弱勢兒少，民眾感謝信。（圖／健保署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市苓雅區42歲從事美髮工作的阿雅（化名），因遭受家暴失業，獨自扶養3名患有先天性癲癇疾病及輕度與中度身心障礙的未成年子女，僅靠身心障礙補助津貼維生，累積欠下健保費高達13萬餘元，健保署得知後啟動愛心專戶協助清償。健保署自去年起擴大納入「單親扶養未成年子女的弱勢兒少家庭」為補助對象，以高屏業務組為例，一年半下來已協助逾千個家庭清償欠費。

健保署目前建置有「弱勢民眾通報平台」，即時掌握需要介入協助的弱勢家庭，透過「健保愛心專戶」協助在社會局及衛生局立案的特殊境遇、急難紓困、長照失能、身心障礙者清償健保欠費，自114年起再擴大納入單親扶養未成年子女的弱勢兒少家庭為補助對象。

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健保署高屏業務組組長林純美表示，健保每年主動與轄區高雄、屏東、澎湖三縣市政府共同合作，據統計近5年已協助近6,000個家庭，受惠人數近9,000人，補助金額達3,984萬元，其中受惠者年齡最小為1歲，最大長者為95歲。若單以弱勢兒少單親家庭來看，去年至今年6月底協助1,039個家庭清償欠費，補助達666萬元。

居住屏東縣泰武鄉11歲的小新（化名）也是受惠對象，因為發展遲緩，父母入監服刑，自幼由寄養家庭照顧，養父母年事已高，退休後經濟能力有限，無力負擔小新積欠的健保費2萬多元。健保署在獲知個案狀況，即刻啟動協助以愛心專戶等措施清償欠費，並轉介慈善團體與家扶中心，提供急難救助金、助學金等生活服務。

受助的阿雅及小新也以親筆信寫下感言謝謝社會大眾的愛心以及健保署的用心，並期待未來有能力也希望回饋社會。

林純美呼籲，如因經濟困難無力繳納健保費，民眾可透過多項協助措施，減輕經濟負擔。若發現身邊有需要幫助的弱勢個案，請透過健保快易通APP及健保署官網的「弱勢民眾通報平台」( https://gov.tw/P1a )通報，在關鍵時刻援助弱勢家庭，免於陷入困境。