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「再不幫忙血庫就空了！」4縣市剩3天量　醫喊：只靠我根本不夠

▲捐血，抽血，血袋，國血國用諮議會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲巴威颱風逼近，醫師挽袖捐血，急喊「再不幫忙，血庫就空了！」（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

近期連日高溫加上颱風逼近，全台血庫面臨嚴峻考驗！外科醫師黃漢斌焦急表示，目前血液庫存已掉到3～5天，遠低於安全標準，屬於「偏低甚至急缺」的狀態。他雖已主動上門捐血，但無奈感嘆「只靠我一個人，根本不夠」，呼籲民眾趁著颱風登陸前踴躍出門挽袖，就有可能在未來某一個颱風夜，讓手術順利完成，並「讓急診多一條可以拚命的路」。

「再不幫忙，血庫就空了！」中山附醫肝膽消化外科主治醫師黃漢斌在粉專發文急呼。他點出，別以為缺血只是單一縣市的問題，以「台中捐血中心」為例，平均每天就需要約1800袋血液，供應範圍涵蓋台中、彰化、南投與雲林等4縣市的醫院。

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然而，受到近幾週高溫、暴雨及颱風等不穩定天氣影響，民眾出門意願降低，導致實際庫存量多次掉到僅剩3～5天，距離全台血液安全庫存量標準的7～10天相差甚遠，颱風來襲更讓缺血困境雪上加霜。

血庫見底對第一線臨床醫療帶來極大壓力。黃漢斌直言，這代表著「急診、手術、癌症化療、重大出血，一旦需要大量輸血，就可能面臨壓力。」為了避免患者陷入無血可用的危機，他強調，天氣熱要捐血、下大雨要捐血、過節慶要捐血，「颱風、地震，更要捐血」。

「這一次，需要集結更多人的力量，才能逆轉劣勢！」黃漢斌向民眾喊話，並期盼大家能趁颱風正式影響前，先幫血庫「存好安全存量」，讓醫護人員在風雨中救人時，能少一份擔心、多一份底氣。

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關鍵字： 捐血 血庫 缺血 急救 外科醫師黃漢斌 颱風

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