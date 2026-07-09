30歲男罹惡性腫瘤！拒截肢飆罵X　拖半年白髮雙親心碎

▲男病患左大腿的惡性腫瘤，已經手術2次仍迅速復發。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「X！」一句情緒激動的粗口，竟是病患與醫師初次見面時的第一句話。腫瘤科醫師廖繼鼎近日分享一段令他揪心的看診經歷，一名30歲男子因左大腿長了惡性腫瘤，歷經2次手術仍迅速復發。當時他看完MRI影像後，直白建議對方截肢，卻換來強烈的排斥。醫師無奈表示，癌症有時不會等人慢慢接受，最殘忍的往往不是截肢，而是錯失了保命的最後機會。

看完MRI直言「建議截肢」 醫嘆：癌症不會等人

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廖繼鼎醫師在粉專發文回憶，這名病患的惡性腫瘤不僅反覆發作，且生長速度一次比一次快。他坦言，換作任何人，都無法輕易接受在年輕時失去一條腿，「如果我是他，我也很難接受。」但他站在腫瘤科醫師的專業立場，看見的卻是更殘酷的隱憂：「現在不截肢，以後可能連截肢的機會都沒有。」

拖半年惡化「寧死不截」 白髮父母一旁沉默惹鼻酸

遺憾的是，半年過去，這名病患再度回到門診時，病情已大幅惡化。腫瘤變得更大、更痛，不僅整條腿幾乎無法活動，連下床都有困難。儘管如此，病患仍堅決抗拒，甚至脫口而出：「如果要截肢，我寧可去死。」

看著眼前的情況，廖繼鼎感嘆，當時自己最心疼的其實不是病患，而是默默站在一旁的父母。看著白髮蒼蒼的雙親一語不發，他明白長輩的恐懼：「他們眼裡不是害怕截肢，而是害怕失去自己的孩子。」如果半年前選擇截肢，失去的或許只是一條腿；但現在拖延的結果，失去的可能是整個人生。

真正殘忍的不是截肢 而是錯過最後機會

「很多人覺得我講話太直接，也許是真的。」面對病患的不諒解，廖繼鼎道出了臨床醫師最沉重的兩難。他直言，病患生氣並不可怕，最怕的是當病患終於願意相信醫師時，卻已經沒有時間了。外界總以為截肢是個殘酷的決定，但真正殘忍的，是明明還有機會，卻因為「捨不得」而錯過。

廖繼鼎特別補充，分享這段故事的核心並不是為了探討截肢，而是關於「決策」。面對疾病，有些決定雖然無比艱難，但越早鼓起勇氣面對，能握在手裡的選擇往往也越多。他期盼能藉由這段臨床經歷，幫助更多正在面臨醫療抉擇的病友與家屬，在關鍵時刻做出不留遺憾的決定。