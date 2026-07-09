腸病毒塞門診！醫嘆「一開始都還好」惡化極快　5警訊中1別拖

▲「手足口病」是腸病毒感染引發的常見臨床表現之一。（示意圖／施勝桓醫師提供）

記者李佳蓉／綜合報導

「這幾天門診又開始塞了，一個接一個，都是嘴巴破、手腳長水泡的孩子。」看著腸病毒就診人數不斷上升，小兒科醫師梁盛賓直言，比起疫情升溫，更讓他擔心的是許多家長對腸病毒的認識「還停在其中一面」，輕忽了它是一個擁有上百型、惡化速度快得嚇人的大家族，其中最惡名昭彰的71型，發病速度非常快，是家長不容小覷的致命危機。

疾管署上週剛公布腸病毒門急診一週衝到7522人次，比前一週又多了6.8%，數字正不斷往上爬。梁盛賓醫師在粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」發文指出，很多人誤以為腸病毒只有一種，但光是有名字的就高達上百型，他強調：「腸病毒不是一隻，是一整個大家族！」

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有些會讓孩子手腳長水泡、嘴巴破，這就是常聽到的「手足口病」；有的則只有喉嚨痛、發高燒，屬於「疱疹性咽峽炎」；還有一種比較特別的「D68型」，症狀極像重感冒，會一直流鼻水、咳嗽。多數孩子的確會自己好，但家長真正要死守、盯緊的，是那少數走向重症的孩子。

提到腸病毒家族中最讓人聞之色變的魔王，絕對是「71型」。梁盛賓指出，它可能從手足口病一路侵犯到腦幹，引起腦炎，甚至心肺衰竭，而且發病速度可以很快。台灣1998年的那場大流行，當時造成405名孩子重症、78名死亡，「到現在都還是很多兒科醫師心裡的一根刺。」而上述的D68型，也可能讓孩子突然手腳無力，這兩者都有個共通點，就是「一開始，都看起來還好」，讓人極容易輕忽。

5歲以下是重症高危險群，年紀越小、風險越高，且腸病毒重症的惡化速度常常快得嚇人。為此，梁盛賓強烈呼籲，家長一定要把以下這幾個送醫警訊背起來，只要出現任何一個，不要猶豫，直接送大醫院：

1. 嗜睡、意識不清、活力明顯變差

2. 手腳突然沒力氣

3. 肌躍型抽搐：快睡著時，全身像被電到一樣抽一下，而且反覆出現好幾次

4. 持續嘔吐

5. 呼吸變快、心跳變快

此外，在預防工作上，梁盛賓也點出「最多人做錯的一件事」，就是很多家長以為酒精乾洗手就夠了。他澄清：「腸病毒不怕酒精！」乾洗手液噴再多也殺不太死它，真正有效的防護是用肥皂把手確實搓洗乾淨，環境消毒則要使用稀釋漂白水，而不是酒精。

由於腸病毒傳染力極強，家裡只要一個孩子中鏢，同住的小孩很高機率會跟著中。梁盛賓提醒，孩子一生病就戴口罩、在家休息，先別急著往人多的地方跑。

至於不少家長詢問的疫苗問題，目前台灣有腸病毒71型疫苗，滿2個月到未滿6歲可以自費接種，能降低最兇的71型重症風險，這確實是好事。但他也特別說明，這支疫苗只防71型，克沙奇、伊科，還有像感冒的D68型它都擋不住，彼此之間沒有交叉保護。換句話說，就算打了疫苗，洗手、戴口罩、生病在家，一樣一項都不能少。

「腸病毒不可怕，可怕的是把它每一型，都當成同一種小感冒。」梁盛賓最後建議家裡有5歲以下孩子的家長，可以先把這篇存起來，下次孩子又發燒、嘴破時，立刻拿出來對照那幾個送醫警訊，也記得轉給另一半看一次，負責照顧的人都記得警訊，才真的有用。

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