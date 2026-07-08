致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

▲檢調前往中聯油脂調查。（圖／台中地檢署提供）

記者趙于婷／台北報導

中聯致癌大豆沙拉油案持續擴大，下游業者泰山再爆案外產品，再度引發關注。食藥署今（8）日表示，為防堵風險油品於市面流通，即刻啟動全面稽查，針對本案4家（中聯、福懋、福壽、泰山）食用油脂工廠辦理實地稽查及抽驗。

食藥署副署長蔡淑貞表示，7月7日晚間接獲彰化縣衛生局通知，轄內泰山企業股份有限公司（下稱泰山）因應中聯油脂案自行送驗「泰山好理調合油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）產品檢出苯(a)駢芘2.5 μg/kg，超過限量標準2.0 μg/kg。該產品共製造996箱，已出貨642箱，庫存354箱（0.6L×24瓶/箱），該批「泰山好理調合油」已於7月3日前完成預防性自主下架，目前市面已無販售。

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食藥署接獲通報後，已立即會同彰化縣衛生局赴泰山現場稽查進一步釐清，經查「泰山好理調合油0.6L」產品主原料為大豆沙拉油，該大豆沙拉油購自中聯油脂股份有限公司（批號：313-1150512）。另查該批大豆沙拉油流向，分別供應泰山410.84公噸、福壽529.19公噸、福懋369.49公噸。

為防堵有風險油品於市面流通，食藥署即刻啟動全面稽查，針對本案4家（中聯、福懋、福壽、泰山）食用油脂工廠辦理實地稽查及抽驗，督促業者落實原料逐批合規驗收、製程管控及每批成品品質確認。