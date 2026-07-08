快訊／中聯致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列

▲北市法務局、衛生局稽查問題油品。（圖／台北市政府提供）



記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油案延燒，台北市衛生局自7月2日啟動跨局處清查，除了已公布的南僑有62筆銷貨清單（計57家店家），富暘食品有限公司則銷往「華泰大飯店、凱達飯店、凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、賣麵郎（牛肉麵店）及台北中山雅樂軒酒店」。

台北市衛生局說明，本案問題油品源自中聯油品，除泰山外，其他下游包含福懋、福壽業者銷往北市的19家下游業者，本局循線排查，其中2家（國防部、雅培米）製造地不在台北、已移請外縣市衛生局進一步查核；15家為零售業者或飯店餐廳；有2家再銷往下游店家。

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除前已公布的南僑有62筆銷貨清單（計57家店家），目前確認相關再製食品皆已下架退回；富暘食品有限公司則銷往華泰大飯店、凱達飯店、凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、賣麵郎（牛肉麵店）及台北中山樂雅軒酒店。

▲北市衛生局公布，問題致癌油品銷往多家飯店業者。（圖／北市衛生局提供）

針對通路方面，北市衛生局表示，已要求全聯及康達盛通公司（萬家福或稱家樂福）等通路賣場應下架本次事件相關問題油品及再製品，也持續進行市售油品稽查。

針對衛福部食藥署新近公布之401項產品，北市衛生局也兵分多路進行查核，只要是食藥署公布應下架相關產品都應配合下架，如有相關再製品也會持續稽查公布。