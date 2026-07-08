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快訊／泰山爆案外產品「好理調和油0.6L」　642箱已流入市面

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局前往泰山稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

針對中聯油脂大豆沙拉油檢出「苯(a)駢芘（Benzo(a)pyrene，BaP）不符合規定一案，泰山昨深夜回報查出一批案外產品。食藥署表示，該產品為「泰山好理調和油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）2.5μg/kg（限量標準2.0μg/kg），該產品共製造996箱，已出貨642箱，庫存354箱。

食藥署今（8）日表示，7月7日晚間接獲彰化縣衛生局通知，轄內泰山企業股份有限公司（下稱泰山）自主檢驗產品「泰山好理調和油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）檢出苯(a)駢芘2.5 μg/kg，已超過限量標準2.0 μg/kg。該產品共製造996箱，已出貨642箱，庫存354箱（0.6L×24瓶/箱），約9,245L已流入市面。

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泰山好理調和油0.6L檢出致癌物超標。（圖／食藥署提供）

▲泰山「好理調和油0.6L」檢出致癌物超標。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長蔡淑貞表示，「泰山好理調合油0.6L」是由大豆沙拉油、芥花油、葵花油跟橄欖油混合而成，業者檢驗芥花油、葵花油跟橄欖油均合格，問題指向大豆沙拉油，同樣購自中聯油脂的另一批號「313-1150512」，不過該批「泰山好理調合油」已於7月3日前完成預防性自主下架，目前市面已無販售。

蔡淑貞強調，接獲通報後，已立即會同彰化縣衛生局赴泰山現場稽查進一步釐清，其中大豆沙拉油係購自中聯油脂股份有限公司（批號為313-1150512），該批1309.52公噸大豆沙拉油流向，已掌握其供應泰山410.84公噸、福壽529.19公噸及福懋369.49公噸等業者使用，並已要求業者立即配合停止出貨、下架回收及後續通報作業。

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關鍵字： 泰山好調理和油 泰山 中聯油脂

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