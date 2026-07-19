愛咬冰塊恐是「身體在求救」！醫師示警食冰癖：比例高得驚人

▲有些人愛咬冰塊，這看起來好像「個人癖好」，但有時候其實是身體在求救。（圖／記者許力方攝）

文／鏡週刊

炎熱夏天喝一杯含冰塊的飲料讓人「透心涼」，有些人還會把剩下的冰塊咬完才過癮。網紅醫師「蒼藍鴿」吳其穎po文指出，強烈、持續地想咬冰塊的行為，在醫學上叫做食冰癖，「有時候是身體在求救」，因為食冰癖和缺鐵性貧血間，有非常明確的關聯，臨床上遇到「冰塊成癮」的病人，抽血下去，缺鐵的比例高得驚人。

醫師吳其穎在臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」po文，提到咬冰塊看起來只是「個人癖好」的行為，但有時候是身體在求救。像是強烈、持續地想咬冰塊，在醫學上叫做食冰癖，它屬於異食癖的一種。「重點來了：食冰癖和缺鐵性貧血之間，有非常明確的關聯。臨床上遇到『冰塊成癮』的病人，抽血下去，缺鐵的比例高得驚人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼缺鐵會引發咬冰塊的渴望？

至於為何身體缺鐵會想咬冰塊，吳其穎分析指出，機轉目前還沒有完全定論，但比較主流的解釋是這樣的：鐵是大腦運作的重要原料，缺鐵的時候，腦部的警覺性和專注力會下降，人會覺得昏沉、提不起勁。咬冰塊帶來的低溫刺激，可以短暫喚醒大腦，讓人瞬間清醒一點。有趣的是，很多病人在缺鐵矯正後，咬冰的欲望就消失了，連病人本人都覺得神奇。

如果發現有類似缺鐵的情況該如何處理，吳其穎建議先檢查，再處理，不要自己先跑去買鐵劑。首先，要先確認是不是真的缺鐵，像是貧血有分很多種，補錯方向沒有幫助；第二，要找出「為什麼缺」，是流失太多？攝取不夠？還是腸胃道有狀況在慢性出血？後者如果被鐵劑蓋掉症狀，反而延誤了真正該處理的問題。

吳其穎補充表示，經過抽血，觀察血紅素和身體的鐵存量，答案通常很快就出來。確認後再由醫師評估怎麼補、補多久，這才是安全的做法。最後，吳其穎再度表示，身體的訊號常常藏在很日常的行為裡。愛咬冰塊這件事，10個人裡面可能8個只是喜歡那個口感，但剩下那2個，可能是身體用它自己的方式在提醒你：我缺鐵了。



更多鏡週刊報導

家長不滿處分太輕怒砸蛋！ 基隆幼兒園施暴案「最新懲處出爐」3人共罰164萬

剛說自己正當生意人 蹦闆直播中「檢上門搜索拘提」錯愕畫面全放送

提油救火？藍委護航佀廣洋「我們小時候都有偷東西」 莊瑞雄看不下去給建議