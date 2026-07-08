致癌油下架原則「邏輯不通」　前食藥局長：資訊透明度應提高

▲地方衛生局稽查中聯問題油品，資料照。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油品延燒，衛福部直到昨日才宣布受影響加工食品全面預防性下架，事發短短7天內政策至少4次轉彎。前食藥局長康照洲受訪表示，只要使用到不法原料的產品本身就是不法，照理本就應進行下架，食藥署最初依循的產品下架處理原則本身邏輯也有奇怪之處，不應該僅顧原則疏忽實務，建議下架措施、原則都應該進行檢討，且資訊公開速度與透明度應提高。

針對油品案件食藥署處理方式，陽交大食品安全及健康風險評估研究所榮譽教授康照洲受訪表示，應區分「依法行政」與「風險管理」兩個層面看待，依《食安法》精神，只要使用違法原料製成的產品，原則上都屬違法產品，依法應全面下架。

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至於食藥署過去參考的「食品違規案件產品下架處理原則」，康照洲說，這僅屬委員會建議，並非法律或行政命令，可作為參考，但執行還是應該考慮實務，否則難以安民心。

▲陽交大榮譽教授康照洲。（圖／ETtoday資料照）

根據食品違規案件處理原則，範圍第一層為「涉案產品或原料本身」，第二層「以涉案原料所製成之產品、半成品」，如果是摻為、假冒應該擴大公布到第二層，但如果是環境污染、違反衛生規範則只需公布至第一層。

康照洲直言該原則「邏輯不通」，僅以案件樣態進行分類，卻沒有考慮到產品本身狀態，即使是製程出問題，難保其中食安問題比假冒更嚴重、毒性更大，應該針對原則進行檢討。

食藥署於事件最初並未完整公布下游流向與產品名單，當時食藥署強調，希望依科學風險評估處理，兼顧食品安全及避免市場恐慌。康照洲則認為，食藥署此次資訊公開速度應該可以更快，包括檢驗報告、檢測數據、為何有出現兩個極端的報告等資訊未及時說明，導致外界產生揣測，甚至質疑政府「蓋牌」。重大食安事件發生時，資訊透明越高，民眾了解越完整，反而比較不會恐慌。