20多歲身上冒「凸起小紅點」怕是癌　醫吐我也有：2異狀速就診

▲身上冒出的「凸起小紅點」大多是老化所造成。（圖／林昀萱醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

身上莫名冒出一顆顆「凸起小紅點」，越長越多讓人心慌慌，腦海中立刻閃過「是不是肝不好？」或是「難道得癌症了？」的恐怖念頭。對此，皮膚科醫師林昀萱解答，這種小紅點其實叫「櫻桃血管瘤」，雖又被稱作老年性血管瘤，但很多人20多歲就開始長。不過醫師也示警，一旦小紅點出現突然冒很多顆、合併其他皮膚變化等2異狀，務必盡速就診評估。

林昀萱醫師在粉專發文衛教，指出櫻桃血管瘤是皮膚科最常見的良性血管腫瘤，其外觀是一顆顆鮮紅色或暗紅色的小凸點，大小約1到幾毫米不等，且不痛也不癢，最常分佈在胸口、肚子、背部或四肢。有趣的是，這並非長輩專利，超過一半的20歲以上成年人身上至少有1顆；若是70歲以上的族群，更是高達4至8成的人身上都看得到，且年紀越大通常長得越多。

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至於民眾最擔心的「會不會變成癌症？」林昀萱強調，大多數情況下不會，這通常只是老化造成的皮膚變化。不過，近年來的研究也開始關注一些特殊狀況。

林昀萱解釋，有些人在特定情況下可能會「突然長出很多顆」櫻桃血管瘤，例如使用了環孢靈、坦索羅辛等特定藥物，或是接觸到芥子氣（如硫芥、氮芥等烷化劑）、溴化物等化學物質，以及少數疾病或特殊生理狀態。此外，雖有研究指出它可能與糖尿病、血脂異常或懷孕有關，但目前各方研究結果不完全一致，尚未有定論。

值得注意的是，最近醫界發現了櫻桃血管瘤與「黑色素瘤」的相關性。林昀萱引述研究指出，身上櫻桃血管瘤比較多的人，罹患黑色素瘤的比例似乎也比較高；甚至有黑色素瘤病史的患者，身上的櫻桃血管瘤數量大約是一般人的3倍。更有研究發現，部分櫻桃血管瘤帶有和葡萄膜黑色素瘤相同的基因突變，推測兩者可能共享部分生物學機制。

「先別自己嚇自己！」林昀萱澄清，目前這些研究看到的都只是「有關聯」，而不是「有因果」。換句話說，並不是長了很多櫻桃血管瘤就一定會得黑色素瘤，目前只能證明兩者比較常一起出現。至於背後確切原因為何目前仍未知，因此無法判斷這種關聯是因果性、伴隨發生，還是純屬巧合。加上不同研究對「很多顆」的定義也不同，有的認為超過10顆，有的則定在50顆以上，醫界尚未有一致的判定方式。

林昀萱強調，櫻桃血管瘤大多只是正常老化的良性皮膚變化，民眾不需過度焦慮。但她也提醒，如果發現身上「短時間內突然冒出很多顆」，或者「合併其他異常皮膚變化」，仍建議盡快找皮膚科醫師進一步評估。