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快訊／致癌油產品「增至401項」　老協珍米漢堡、路易莎蛋糕入列

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲致癌油相關產品下架銷毀進行中。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今下午公布致癌油相關產品預防性下架最新進度，截至7月8日新增169項，總計401項。新增品項包括「台灣卜蜂企業股份有限公司」出產的多款超商微波食品、即食雞胸肉等產品，另還有「老協珍米漢堡」、「路易莎蛋糕」、「金色三麥餐點」。

衛福部部長石崇良昨下午在記者會上宣布，為確保食安，不分比例產品全數預防性下架，其中包括所有用到致癌油20％以下的產品，都要在7月8日午夜24時前完成下架。

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食藥署今再公布新增169項預防性下架產品，有多款「台灣卜蜂企業股份有限公司」生產的超商微波食品，涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，均依各地方政府衛生局查核結果及食品業者提供資料彙整，並公開產品名稱及有效日期（或保存期限）等資訊，協助消費者快速辨識受影響產品。

對此，老協珍回應，第一時間已啟動內部原料與品項盤點。經確認，本次使用到新聞所涉大豆油之品項為TOMMI湯米白醬鱈魚排米漢堡，其他品項經確認皆未使用該批油品，敬請消費者安心。

老協珍指出，為保障消費者權益與食用安心，已依自主管理機制，主動啟動該品項出貨回收作業，涉及回收數量共2067份。同時，相關油品亦已完成匡列並停止使用，後續將依內部品保程序及主管機關規範持續追蹤處理。

路易莎日前則發表聲明表示，目前門市及倉庫油品安全無虞，針對部分使用該批次油品製作的產品，已同步啟動全面自主回收下架，並由總公司統一銷毀。未來將以更嚴苛的標準監督供應鏈，確保每一份餐點皆安全無虞。

致癌油下架產品清單：點圖放大

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

▲▼致癌油回收商品新增至401項。（圖／食藥署提供）

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關鍵字： 致癌油 中聯 泰山 福壽 福懋

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