快訊／致癌油232品項「有效日期」公布　超商鮮食大多已過期

▲地方衛生局全面下架疑慮油品。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油案全面擴大下架，食藥署昨公布232項受影響產品，其中有不少由聯華食品代工的超商食物，如「林聰明雞肉飯糰、阜杭豆漿的飯糰」，其它知名產品還有「桂冠沙拉、味全多款醬料、廣達香素食香鬆」等。食藥署今在公布產品有效期限，其中超商食品大多已過期，另還有味全多款醬料有效日期還在調查中。

衛福部部長石崇良昨下午在記者會上表示，為確保食安，不分比例「232項產品」全數預防性下架，其中包括175項20％以下的產品，都要在7月8日午夜24時前完成下架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署針對下游360家業者產製產品持續追蹤，目前已掌握331家、追蹤中29家，總計232項產品明細，內容包括產品名稱、有效日期或保存期限及其他可供辨識資訊，有多項產品已逾有效期限，但另有23款味全醬料及其他品牌產品的有效日期還在調查中。

本次公布產品涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，均依各地方政府衛生局查核結果及食品業者提供資料彙整，並公開產品名稱及有效日期（或保存期限）等資訊，協助消費者快速辨識受影響產品。

致癌油產品資訊如下： 點圖可放大