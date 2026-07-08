質疑「油品供應鏈利益重疊」　林淑芬批：不能再讓業者自主管理

▲中聯油脂致癌油風暴延燒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌油風暴延燒，包括福壽、福懋、泰山、南僑因未第一時間通報、隱匿問題，全數遭罰。民進黨立委林淑芬今痛批「業者自主管理」根本沒用，台灣整個油品供應鏈資本重疊高度集中，他們是上游也是下游，還是食品加工業，有共同投資和利益結構，「還仰賴業者自主管理嗎？不能讓他們自主管理，再也不行。」

林淑芬指出，根據《食安法》第7條第5項規定，食品業者只要發現產品有危害衛生安全之虞，有可能造成風險，就要主動停止製造加工販賣，立即辦理回收並通報縣市主管機關。

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她提出資料顯示，南僑5月13日就知道，但製造出廠產品一直到6月都還有，「大家以為南僑有良心通報，但他們根本在6月都沒有停止製造，還不停用問題毒油生產加工。」

她說，「中聯6月11日知道，6月15日開品保會議，大家都知道油有問題，請問他們有沒有遵守法律？法律是有健康危害之虞，就要立即停止加工製造和生產，他們都沒做到。」

林淑芬痛批，「業者就是沒有良心和良知，主管單位想像業者會誠實、會即時通報，人民想像的是架上產品都有政府把關，沒有問題，但一切都是錯的！」

她提到，國內油品供應鏈看起來像有多家業者，但實際就是中聯油脂和大統益兩大家，他們上游供應商，下游做品牌，所以下游品牌根本不是無辜受害者，福壽、泰山、福懋都不是無辜受害者，「他們是股權重疊，是上游也是下游，還是食品加工業，都有共同投資和利益結構，還仰賴業者自主管理嗎？」

衛福部部長石崇良則回應，「會強化外部監測，包含主管機關入場做樣本採樣。」但隨即遭到林淑芬反駁，「這種話聽很多，台灣油品食安事件全都是這些大廠商，已經不只一次，每次都是全國人民遭殃，不是多一點外部監測機制就有用，台灣整個油品管理資本重疊高度集中，大財團、大資本都是最上游壟斷的，不能讓他們自主管理，再也不行。」

林淑芬說，台灣食用油供應高度集中，這是民生基礎原料，「中聯油脂管理風險出問題了，市佔率那麼高，應該同步檢視其他大型油脂平台是不是有相同風險？大統益、台糖、長輝也要擴大抽查？」她強調，雖然不知道其他家是否有問題，但政府絕對有責任一併查清楚，因為沒有一個食品加工廠會自主檢驗把關，絕對不可信任。