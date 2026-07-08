姜至剛被立委要求下台　台大院長力挺：他是非常認真的政務官

▲台大醫院院長余忠仁力挺姜至剛度過難關。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

中聯致癌油案引起民怨，也使食藥署署長姜至剛備受批評。對於同為台大醫師的姜，台大醫院院長余忠仁今強調，姜是非常努力、認真的政務官，表現一直相當優秀， 希望能他順利挺過難關，但也有感而發說，目前姜的狀況不免讓人想起林芳郁。林當年在衛生署署長任內不到半年，即因中國三聚氰胺奶粉事件下台。

余忠仁表示，食安一直是政府高度重視的議題，國內過去也曾發生不少食安事件，政府都會盡量快速反應、積極處理，但事件初期難免伴隨社會動盪與民怨，因此希望姜至剛與同樣承受壓力的衛福部部長石崇良，都能順利度過這段時間。

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談到姜至剛，余忠仁指出，姜原本就是台大醫師，借調食藥署前，也是台大毒理所教授，任期結束後自然會回到台大，「位子都還在」。他並形容姜是「非常好的同事」，擔任食藥署署長是對全國的貢獻，與留在學校任教的意義不同。

對於外界質疑姜至剛過於依循專家建議，未兼顧政治因素，余忠仁則說，依他了解，姜至剛反應已經非常快速，處理事情都是根據事實及科學證據，不過政治本來就可能將事件政治化，尤其面臨選舉，政治人物都會更加敏感，政務官必須承擔相關壓力，也難免遭外界不同意見質疑。

余忠仁受訪最後，似心有所感說，目前姜至剛面臨的狀況，不免讓他想到林芳郁。

林芳郁是心臟外科名醫，曾任台大醫院、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，近年退休後罹患失智症，引起社會廣大關注。2008年中國毒奶粉事件延燒台灣，深具醫者、學者風範的林剛接任衛生署長（衛福部前身），當時衛署依專家建議訂出三聚氰胺每公斤2.5毫克暫時容許量，卻遭質疑這讓不合格產品變合格，在立法院被轟得很慘，最後以政策造成不安、動搖政府信任為由請辭，在任僅129天。