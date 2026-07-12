常感冒≠免疫力差！醫指「4大訊號」才準：太亢進反而傷腎

▲醫師指出，免疫力好壞「不是看感冒次數」，而是觀察身體4大訊號。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每逢換季或呼吸道疾病高峰，不少民眾一感冒就懷疑自己是不是免疫力破洞。然而，一年感冒好幾次真的代表免疫系統不堪一擊嗎？腎臟科醫師洪永祥直言，這其實是流傳已久的迷思！他強調，感冒次數多寡往往與「暴露風險」有關，真正判斷免疫力好壞的關鍵，不在於你「有沒有被感染」，而是藏在身體的「4大訊號」裡。

感冒次數不等於免疫力！「恢復速度」才是重點

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在快節奏的現代社會中，通勤族、第一線醫護人員或家中有幼童的家長，每天接觸病毒的機率遠高於常人。洪永祥解釋，若是暴露在充滿病毒的環境中，感冒次數自然會增加，這不能直接和免疫力畫上等號。

洪永祥指出，真正決定免疫力好壞的關鍵，其實在於「感染後的恢復速度」與「症狀的嚴重程度」。擁有健康免疫反應的人，遇到病毒時免疫系統會迅速出兵，可能發燒、喉嚨痛3～5天就能戰勝病毒並完全康復；反觀免疫力低下者，系統反應遲鈍，一場普通感冒能拖上1個月都不見好轉，甚至輕易併發嚴重的肺炎、中耳炎或鼻竇炎，這才是真正的警訊。

免疫力不是越高越好！醫警告：過度亢進恐傷腎

許多民眾對「提升免疫力」有著強烈的執念，總覺得免疫力越高越好。但從腎臟科醫師的多元視角來看，洪永祥提醒大家：「過猶不及，平衡才是關鍵。」他警告，當免疫力過度亢進、敵我不分時，免疫細胞會轉向攻擊自己的器官，這才是最危險的狀況。在臨床上最常見的，就是免疫複合體沉積在腎絲球，引發「IgA腎病變」、「狼瘡性腎炎」等免疫性腎炎。這種因為「免疫力失衡」引起的自體免疫疾病，殺傷力往往比普通感冒更可怕，嚴重時甚至會導致慢性腎衰竭。

你的免疫防線及格嗎？快看身體4大訊號

想知道自己的免疫力是否處於最佳的動態平衡？洪永祥建議，與其狂算自己今年感冒了幾次，不如好好觀察以下4個更精準的身體訊號：

1. 傷口癒合速度：身上如果有小傷口或是嘴破，是不是常常拖了2、3週都好不了？

2. 莫名的小感染：是否頻繁長出唇皰疹、帶狀皰疹（俗稱皮蛇），或是女性反覆出現泌尿道感染？

3. 常態性疲勞：明明睡眠充足，卻還是天天覺得精神不濟、有種深度的疲憊感？

4. 腸胃頻繁鬧脾氣：人體有高達70%的免疫細胞集中在腸道。如果經常無預警地拉肚子、脹氣或便秘，就代表腸道菌叢失衡，免疫力也很容易跟著亮紅燈。

洪永祥呼籲，與其盲目補充一堆保健食品想增強免疫力，不如透過最基本的均衡飲食、規律運動和充足睡眠，讓免疫力維持在不亢進也不低下的「動態平衡」。守護好這道防線，其實也是在默默保護寶貴的腎臟健康。