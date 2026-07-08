ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

藍委質疑食安管理不足　石崇良：「業者延遲通報」無法即時介入

▲▼衛福部長石崇良 。（圖／記者徐文彬攝）

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油案件延燒，今再爆出下游廠商驗出案外產品。衛福部部長石崇良屢次被外界要求道歉、下台負責，但石崇良強調，是業者延遲通報造成無法即時介入，針對延遲通報造成這麼大的損失，一定重罰，並表示相關責任在釐清事件後，自然會檢討。

石崇良和食藥署長姜至剛今上午出席立法院備質詢，會議一開始隨即遭多位國民黨立委圍住舉牌抗議，要求道歉、下台負責，石崇良全程面色鐵青，未發一語。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委陳菁徽質詢時說：「總統賴清德在7月6日就說該下架就下架，該咎責就咎責，但現在看起來各位官員都沒有錯，還有人要去輔選，沒有要咎責自己的意思？」石崇良則回應：「相關責任在釐清事件後，自然會檢討。」

陳菁徽接著拿出有食安專家身份的長姜至剛在2016年的論文「我國食品管制及法治之研究」，內容直指國內食安風險管理不足，「溝通缺席，人心惶惶，政府手忙腳亂，業者自主管理若無監督，恐成政府卸責藉口。」痛批姜至剛從教授變署長，也做不了什麼。

石崇良則回應，業者在5月13日就知道油品有異常，6月30日才通報主管機關，「延遲通報造成我們無法即時介入，沒有足夠時間去回收處理問題油品，針對延遲通報造成這麼大的損失，一定會重罰。」

石崇良強調，相關責任釐清之後，自然會進行檢討，現在最重要的是，把事件確認，讓國人安心，所有資訊都會第一時間公開 ，向公眾說明。

至於泰山昨晚通報的新增問題油品，他表示，初步已經知道是哪個油槽了，這一批也是中聯的油，是5月間製造的，彰化縣衛生局在調查數量和流向，現在已經往上游追溯。

【喝醉真的別剪頭髮】交給丙級執照朋友　瀏海卻被剪到崩壞XD

關鍵字： 中聯 中聯油脂 致癌油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

快訊／中聯致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列

20多歲身上冒「凸起小紅點」怕是癌　醫吐我也有：2異狀速就診

南僑發現致癌油卻遭重罰　學者不認同：通報制度應更明確

快訊／泰山爆案外產品「好理調和油0.6L」　642箱已流入市面

致癌油下架原則「邏輯不通」　前食藥局長：資訊透明度應提高

快訊／致癌油流入北市62家店　胖老爹、君悅排骨、錢櫃上榜

迷信秋葵水降血糖　男拒吃藥10年「飄出尿毒味」慘淪終身洗腎

台中人哀號！致癌油流向再公布　4.9星連鎖火鍋名店也中鏢

致癌油政策反覆　石崇良首度道歉：造成大家困擾

讀者迴響

回到最上面