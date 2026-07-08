藍委質疑食安管理不足　石崇良：「業者延遲通報」無法即時介入

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油案件延燒，今再爆出下游廠商驗出案外產品。衛福部部長石崇良屢次被外界要求道歉、下台負責，但石崇良強調，是業者延遲通報造成無法即時介入，針對延遲通報造成這麼大的損失，一定重罰，並表示相關責任在釐清事件後，自然會檢討。

石崇良和食藥署長姜至剛今上午出席立法院備質詢，會議一開始隨即遭多位國民黨立委圍住舉牌抗議，要求道歉、下台負責，石崇良全程面色鐵青，未發一語。

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國民黨立委陳菁徽質詢時說：「總統賴清德在7月6日就說該下架就下架，該咎責就咎責，但現在看起來各位官員都沒有錯，還有人要去輔選，沒有要咎責自己的意思？」石崇良則回應：「相關責任在釐清事件後，自然會檢討。」

陳菁徽接著拿出有食安專家身份的長姜至剛在2016年的論文「我國食品管制及法治之研究」，內容直指國內食安風險管理不足，「溝通缺席，人心惶惶，政府手忙腳亂，業者自主管理若無監督，恐成政府卸責藉口。」痛批姜至剛從教授變署長，也做不了什麼。

石崇良則回應，業者在5月13日就知道油品有異常，6月30日才通報主管機關，「延遲通報造成我們無法即時介入，沒有足夠時間去回收處理問題油品，針對延遲通報造成這麼大的損失，一定會重罰。」

石崇良強調，相關責任釐清之後，自然會進行檢討，現在最重要的是，把事件確認，讓國人安心，所有資訊都會第一時間公開 ，向公眾說明。

至於泰山昨晚通報的新增問題油品，他表示，初步已經知道是哪個油槽了，這一批也是中聯的油，是5月間製造的，彰化縣衛生局在調查數量和流向，現在已經往上游追溯。