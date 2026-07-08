肺癌竟會操控神經躲避免疫攻擊　偏頭痛藥物有望成抗癌利器

▲台大醫院今發表研究成果，揭露肺癌竟會利用神經訊號干擾免疫系統，也為治療找到新方向。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

免疫治療為不少肺癌病人帶來希望，但仍有不少患者效果有限。台大醫院與英、美跨國團隊最新發現，肺癌竟會利用神經訊號干擾免疫系統，幫助癌細胞逃避免疫攻擊；動物實驗也證明，只要阻斷這些神經訊號，不僅可提升免疫細胞抗癌能力，未來更有機會結合現有藥物與免疫治療，開創癌症治療新策略。

這項研究由台大醫學系客座教授、現任英國法蘭西斯克里克研究院（The Francis Crick Institute）李力恩博士領軍，與台大醫院、哈佛醫學院等機構合作完成，研究成果日前刊登於國際權威醫學期刊《Cell》，今由台大醫院正式舉辦記者會於國內發表。

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此研究發現，肺癌周圍會聚集大量負責感受疼痛與刺激的傷害性感受神經，神經活化後釋放的訊號，會抑制腫瘤周圍形成重要的免疫防禦據點，使免疫細胞無法有效集結，成為癌細胞逃避免疫攻擊的重要關鍵。

研究團隊利用多種肺癌小鼠模型進一步驗證，阻斷這些神經訊號後，免疫系統攻擊肺癌細胞的能力明顯提升，腫瘤生長也受到抑制；此外，研究發現，菸品除含有造成基因突變的致癌物外，也會刺激傷害性感受神經活化，進一步削弱人體抗癌免疫力，顯示吸菸促進肺癌形成，不只是基因受損，也與神經、免疫系統失衡有關。

李力恩說明，研究顯示，目前部分已核准用於治療頑固性偏頭痛的單株抗體針劑，未來有機會直接與癌症免疫治療搭配使用，而動物實驗也顯示，這種組合治療不僅可增強免疫系統攻擊癌細胞的能力，也能延長存活時間，代表現有藥物有望加速轉用於肺癌治療，為病人帶來新的治療選擇。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，此研究揭開肺腺癌全新的致病作用機制，未來癌症治療除可抑制供應腫瘤養分的血管，有如「斷水」，也可同步阻斷促進癌症生長的神經訊號，形同「斷電」；透過同時調控血管、神經及免疫系統，將有機會發展出更有效的癌症治療方式，也為肺癌病人帶來更多可能。