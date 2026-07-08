防颱必買「12種超耐放蔬菜」　營養師激推：強化免疫力

▲防颱除了泡麵、罐頭外，耐放的蔬菜也別少。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

巴威颱風暴風半徑再擴大！預計周五、周六最接近台灣。為了防颱，不少婆婆媽媽手腳超快，一早就出門採購，就怕風雨過後菜價狂飆；但說到買菜，民眾總有「放沒幾天就爛掉」的既定印象，導致防颱購物籃裡最後只剩下泡麵、水餃。對此，營養師高敏敏分享12款「耐放又營養」的蔬菜採買清單，讓大家減少出門之餘，也能吃得安心又健康。

營養師高敏敏曾在粉專發文直言：「菜，總是有種容易放壞掉的既定印象。你知道什麼菜，耐放又營養嗎？」她建議採買物資的同時，趕快把以下這些耐久放蔬菜放入購物車：

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1. 高麗菜

鮮甜的十字花科蔬菜，炒菜煮湯都好吃！能幫助打擊身體自由基、降發炎。

2. 青花菜

消化後產生的「吲哚」物質，能幫助細胞修復，降低致癌機率。

3. 洋蔥

辛香類的食材能幫助強化免疫系統，拿來炒蛋就很美味。

4. 玉米筍

含葉黃素及玉米黃素，減少3C藍光對眼睛的刺激，熱量低、纖維高，單吃就很爽口。

5. 甜椒

豐富植化素、維生素A、β胡蘿蔔素可維持黏膜健康、提升防護力，可以選擇各種顏色來獲取不同的營養。

6. 大黃瓜、小黃瓜

含水量豐富的瓜類蔬菜，使肌膚水嫩Q彈！含有礦物質鎂，可幫助放鬆心情。大黃瓜煮湯、小黃瓜涼拌、單吃或炒菜都很適合。

7. 紅蘿蔔、白蘿蔔

紅蘿蔔鞏固黏膜健康；白蘿蔔屬十字花科蔬菜，能抑制自由基、保護細胞！兩個搭在一起料理也對味。

8. 黑木耳、白木耳

炒菜、煮甜湯都好吃，水溶性膳食纖維能增加飽足感、助排便。

9. 四季豆

很好入口的蔬菜，豐富膳食纖維幫助排便順暢、維持腸道健康。

10. 大白菜

口感軟嫩鮮甜，膳食纖維幫助降血脂、清血管。

11. 冬瓜

豐富的鉀離子有助於減少鈉含量囤積，幫助利尿消水腫。

12. 香菇

含有多醣體、維他命D，強化免疫力。

面對防颱囤物資熱潮，高敏敏提醒，採買「不表示要大量囤貨」，而是買對東西、適量購物。在家用餐的時間變多，也不表示只能一直吃泡麵跟水餃，趁著颱風天在家自煮，也能從各色蔬菜中攝取多元營養。