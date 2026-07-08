遭藍委集體包圍要求道歉下台　石崇良臉色鐵青未回應

▲衛福部長石崇良今遭多位國民黨立委要求下台。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

中聯致癌油事件延燒，衛福部部長石崇良今上午出席立法院備質詢，會議一開始，就先被多名國民黨立委圍住抗議，並高舉「毒油害台 院長下台」、「請辭下台」等牌子，石崇良過程中全程臉色鐵青，完全未發一語。

立法院今進行「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」專題報告，衛福部部長石崇良、食藥署署長姜至剛皆列席，會一開始即休息10分鐘，多位國民黨立委上前圍住石崇良，高舉手牌，抗議毒油事件，直指兩人「毒害台灣」，要求請辭下台。

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▲石崇良今出席立法院備質詢。

石崇良今上午也透露，除了所有批次逐批樣本檢驗之外，也請食藥署到其他油廠抽驗，地方衛生局也在後市場加強抽驗，昨天晚上有接獲泰山有一批調理油苯駢芘超標（2.5ppb），目前正在追溯，只要確定批號，就會公布。

他強調，昨天公布所有品項後，除了有問題油品，也針對中聯4~6月底宣布停止製造中間所有樣本逐批檢驗，只要報告一出來，就會跟大眾宣布，會依照前面做法全面下架，品項資訊也會持續公布在專區。

▲▼多位國民黨立委圍住石崇良舉牌抗議。