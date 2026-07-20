感冒好了還狂咳？醫揭「3大隱藏元凶」

▲感冒好了卻久咳不癒，讓人覺得好困擾。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

感冒明明已經痊癒，咳嗽卻好不了？許多民眾常把久咳不癒當成感冒的「尾巴」，以為多喝溫水就會過去。對此，耳鼻喉科醫師柯仁弘提醒，如果感冒其他症狀都消失，只剩咳嗽一直拖，甚至超過3週以上，就不能再當作一般感冒處理。他點出「久咳不停」背後常見的3大原因，其中上班族愛喝咖啡、吃宵夜引發的胃食道逆流，竟也是一大隱藏元凶。

不少人感冒後，咳嗽宛如「打不死的蟑螂」，吃了好幾次藥都壓不下來，尤其在晚上躺平或早上起床時咳得最為劇烈。柯仁弘醫師在粉專「仁弘耳鼻喉科」發文指出，根據美國胸腔醫師學會定義，咳嗽持續3～8週就屬於「亞急性咳嗽」，若再拖下去，就會演變成棘手的慢性咳嗽。他強調，這其實是身體發出的警訊，代表背後導致咳嗽的根本原因還沒被揪出來。

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針對久咳不停的狀況，柯仁弘分析最常見的3大原因：

1. 鼻涕倒流

感冒後，鼻腔和喉嚨的黏膜可能仍在發炎。若患者本身有過敏性鼻炎或併發鼻竇炎，鼻涕就會變多、變黏，並偷偷往喉嚨後面倒流。醫師形容，這就像「水管漏水」一樣持續刺激，讓人常常覺得喉嚨卡卡、必須一直清喉嚨。

2. 氣道敏感或氣喘體質

有些人每次感冒都會咳上1個月，這時就要懷疑是否隱藏著氣喘體質，只是平時沒發作而未被察覺。當天氣轉涼、半夜溫度明顯下降時，氣管受到刺激就特別容易咳起來。

3. 胃食道逆流

這點在上班族群中極為常見。日常生活中愛喝咖啡、習慣吃宵夜、壓力大、進食速度過快，或是吃飽就馬上躺下，都會導致胃酸往上竄並刺激喉嚨，進而引起乾咳、一直想清喉嚨或聲音沙啞等症狀。

雖然上述3點佔了慢性咳嗽的大宗，但柯仁弘也警告，仍有一小部分是需要高度警覺的狀況。如果發現咳嗽越來越嚴重、咳血或痰中帶血、咳到胸痛或喘不過氣，必須立刻就醫；另外，若是50、60歲以上長者「第一次」出現久咳，或伴隨不明原因體重下降、夜間盜汗、反覆發燒，甚至本身有抽菸史及長期處於粉塵環境者，都要小心是否有肺部腫瘤、肺結核等嚴重胸腔疾病的可能。

柯仁弘呼籲民眾，若身體的咳嗽警報器遲遲關不掉，切勿一拖再拖，應盡快就醫檢查鼻腔、喉嚨與呼吸道狀況，必要時由醫師安排胸部X光或進一步檢查，對症處理才能真正解決問題。