上完廁所擦不乾淨？　醫揭「3原因」：不一定是痔瘡

▲屁股擦不乾淨的黏膩感，可能與3原因有關。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

上完廁所，衛生紙一張換過一張，卻老是覺得屁股擦不乾淨。不少人遇到這情況，第一直覺都是擔心自己是不是長痔瘡了。對此，大腸直腸肛門外科醫師黃郁純表示，這個問題在診間其實很常被問到，只是大家往往不好意思開口。她直言，擦不乾淨「不一定是痔瘡」，有時是排便狀態出了問題，常見原因有3個，千萬不能完全忽略。

為什麼會有反覆擦拭仍有殘留的感覺？黃郁純醫師在粉專點出以下3種常見原因：

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1. 膳食纖維吃太少

當日常飲食中的纖維攝取不足時，糞便就容易變得比較黏、比較散。因為糞便不容易成形，排便後擦拭時，自然就會一直產生擦不乾淨的殘留感。

2. 排便不順、卡便

有些人排便無法一次解乾淨，直腸裡可能還留有殘便。這種情況下，剛擦完可能覺得已經乾淨了，但過一陣子又會感覺肛門處濕濕、黏黏的，導致一直想再去廁所擦拭。

3. 肛門疾病問題

若本身有痔瘡脫垂或肛裂等狀況，會導致肛門皮膚的皺摺變多，這些變化都可能造成肛門口出現異物感，讓人產生沒擦乾淨的錯覺。

許多人為了解決殘留感，會執著於不斷用力擦拭肛門。黃郁純提醒，如果肛門已經出現刺痛、搔癢，甚至是破皮與流血，代表過度擦拭反而造成了刺激，只會加劇不舒服的症狀。

面對這類難以啟齒的困擾，黃郁純建議民眾可先自我觀察排便狀態，例如留意「便便有沒有成形」、「會不會常常排不乾淨」，以及是否有出血、搔癢、疼痛，或者感覺「有東西跑出來」。她呼籲，若上述狀況反覆出現，千萬別只靠濕紙巾或反覆用力擦拭來解決，交由專業醫師評估究竟是排便習慣的問題，還是真的患有肛門疾病，才是最安心的做法。