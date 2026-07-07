每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

▲醫師提醒，錯誤的走路方式與時機恐增加心血管負擔。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

許多人將走路視為最安全、最簡單的養生運動，甚至每天挑戰8000步、1萬步，認為走得越多越能保護心臟。不過，國泰醫院心臟科心臟病房主任黃奭毓提醒，走路若時間、方式或環境不對，不僅無法護心，反而可能增加心血管負擔。他點名7種常見的錯誤走法，包括空腹晨走、飯後立刻散步、不喝水就運動、大熱天中午健走、天冷一出門就運動、一次走太久，以及空污嚴重時外出健走，都可能成為傷害心血管的隱形地雷。

空腹晨走、飯後快走都NG 醫：先補水、休息再運動

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黃奭毓在《祝你健康》節目中表示，不少人喜歡一早起床就外出散步，但經過一夜睡眠後，身體通常處於輕微脫水狀態，若又空腹、沒有補充水分，甚至服用降血壓等心血管藥物後立刻運動，容易造成低血壓、低血糖，增加心血管負擔。此外，飯後血液會集中於腸胃協助消化，若立刻快走，血液又被調往肌肉與心臟，可能影響消化功能，建議飯後休息10至15分鐘再散步較為理想。

黃奭毓也提醒，天氣炎熱時避免選在中午健走，以免中暑、脫水，加上頻繁進出冷氣房，冷熱交替容易使血管急遽收縮、血壓忽高忽低；寒流或冬季清晨則不宜一出門就開始運動，因早晨皮質醇濃度較高、血壓本就偏高，若再受到低溫刺激，恐增加心肌梗塞、中風等心血管事件風險，因此外出前應做好保暖並循序暖身。

不必每天走萬步 心跳120至130下才是真正護心

除了走路時機外，黃奭毓也提醒，很多長輩執著每天一定要走滿8000步或1萬步，但運動過量不一定對心臟有益，若想走1小時，可拆成兩次各30分鐘，中間適度休息並補充水分，避免血液過於濃稠。同時也應留意空氣品質，若PM2.5偏高或車流密集，外出健走反而可能增加心血管疾病及肺部疾病風險。

黃奭毓指出，比起每天拚步數，更重要的是運動強度是否足夠。他建議，以每周3次、每次20至30分鐘為目標，讓心跳維持每分鐘120至130下，並達到「邊走邊唱歌會有點吃力、但仍能說話」的程度，才是真正能有效訓練心肺功能、降低心血管疾病風險的運動方式。