「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

記者趙于婷／台北報導

食藥署今再度召開記者會說明中聯油脂致癌沙拉油最新調查進度，署長姜至剛表示，中聯在6月15日有開過品保會議，包括「泰山、福壽、福懋」等3家公司都知道油品有問題的訊息，但都沒有回報，延遲回報是確定的，因此全數依法開罰。

▲本次事件所有業者皆沒在第一時間通報主管機關。（圖／食藥署提供，下同）

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根據調查，中聯和福壽分別在6月11日和6月10日就接獲通知，但都沒有第一時間通報衛生主管機關，中聯收到下游南僑通知後，自行再做檢驗，直到6月30日才通報，福壽則是7月1日才通報主管機關。而福懋在7月1日通報主管機關，不過只通報1支產品，但實際有3支產品受影響。

泰山則是6月15日接獲通知，也是6月30日才通報主管機關。至於南僑早在5月13日就自主檢驗發現問題，但只通報中聯，直到7月2日才通報主管機關，並未第一時間通報。

衛福部部長石崇良表示，這次事件首先發現者是南僑，這部分肯定南僑自主檢驗，5月13日得知檢驗報告後，沒有依法通知衛生主管機關，反而是向上游通知，沒有馬上通報主管機關，中間確實有延誤，所以一樣由地方衛生局依法裁處。

至於中聯油脂部分，食藥署表示，業者惡意延遲通報、虛報產量、隱匿事實且規避回收責任，情節重大，波及層面甚廣，合併計算後，總計裁處1億6520萬。

合併計算包括違反第15條第1項第3款規定，依「食品安全衛生管理法第四十四條第一項罰鍰裁罰標準」，按其情節計算其罰鍰為「1億1,520萬元」；違反第7條第5項通報義務，而由於惡意隱匿規模巨大，未全面阻斷供應鏈，致使下游廠商及民生消費市場蒙受系統性實質損害，以最高額300萬元之罰鍰，又依行政罰法第18條規定，審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並考量受處罰者之資力，加重裁處4,700萬元，合計5,000萬元，綜上合併裁罰「1億6,520萬元」罰鍰。

▲▼中聯致癌油案件始末。



