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快訊／石崇良宣布致癌油「232項產品」全部預防性下架

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌沙拉油事件延燒，包括中聯和下游廠商都已由地方衛生局開罰，食藥署今也公布232項產品明細。衛福部部長石崇良下午表示，為確保食安，232項產品全數預防性下架，其中包括175項20％以下的產品，都要在7月8日午夜24時前完成下架。

衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

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石崇良表示，這次事件需要以國人健康做最高標準，不會有妥協空間，經過檢視清查後，為了保障國人原則之下，所有232項產品（包含20%以下175項）都要預防性下架，提出檢驗合格標準才重新上架。

而在通報方面，包括中聯、南僑、福壽等下游廠商都已由地方衛生局開罰。石崇良指出，這次事件首先發現者是南僑，這部分肯定南僑自主檢驗，5/13得知檢驗報告後，沒有依法通知衛生主管機關，反而是通知上游的中聯，沒有馬上通報主管機關，中聯檢驗多次後，才在6/30通報主管機關，中間確實有延誤，所以由地方衛生局依法裁處。

食藥署針對下游360家業者產製產品持續追蹤，目前已掌握331家、追蹤中29家，總計232項產品明細，內容包括產品名稱、有效日期或保存期限及其他可供辨識資訊。

食藥署本次公布產品涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，均依各地方政府衛生局查核結果及食品業者提供資料彙整，並公開產品名稱及有效日期（或保存期限）等資訊，協助消費者快速辨識受影響產品。最新油品下架清單可至食藥署「中聯油脂專案」專區查詢。

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關鍵字： 石崇良 中聯油脂 影音

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