快訊／食藥署公布致癌油「232項產品」明細　已回收逾43噸

▲食藥署再度召開致癌油記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今再度公布中聯致癌油360家業者和232項產品明細，署長姜至剛表示，截至7/7下午2點，中聯大豆沙拉油和分裝品已回收43.278噸。最新油品下架清單可至食藥署「中聯油脂專案」專區查詢。

針對下游360家業者產製產品持續追蹤，食藥署目前已掌握331家、追蹤中29家，總計232項產品明細，內容包括產品名稱、有效日期或保存期限及其他可供辨識資訊。

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其中下游業者330家的產品（17項油品），有26家為餐飲用，15家為加工用，2家為飼料，71家調查中。另下游業者30家的產品（散裝一級黃豆油）有3家為餐飲用，5家為原型油，15家為加工用，3家為飼料，4家調查中。

截至7月7日下午2時止， 下架及自主揭露產品中，中聯大豆沙拉油及其分裝品有18項產品30個批號，已回收共43.278噸。原型油（如調和油）有計12項產品，已完成預防性下架。大豆沙拉油含量20%以上產品有45項，已完成預防性下架。其他（未達20%產品）由業者自主揭露產品資訊有175項。



姜至剛表示，本次公布產品涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，均依各地方政府衛生局查核結果及食品業者提供資料彙整，並公開產品名稱及有效日期（或保存期限）等資訊，協助消費者快速辨識受影響產品。

▲中聯油品下游流向圖。（圖／食藥署提供）