不只爆臭！40%人喉嚨藏「黃色軟渣」惹全身痛　醫10題測風險

▲扁桃腺結石的臭味讓人一聞秒皺眉，卻也有人對這股味上癮。（圖／李晏廷醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

明明每天認真刷牙，卻總覺得喉嚨卡卡、一張嘴就有濃烈異味？小心是「扁桃腺結石」在作祟。耳鼻喉科醫師李晏廷指出，過去醫界認為扁桃腺結石的盛行率約在16～24%之間，但根據日本醫師使用「超高解析度電腦斷層」的深度檢查發現，實際盛行率高達近40%。有疑慮者可透過「扁桃腺結石綜合症評分問卷」，回答10道題目自測風險高低。

不只40%！「黃色臭軟渣」藏得更深

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項數據顛覆了許多人的認知。李晏廷醫師在粉專發文說明，被發現的扁桃腺結石中，約有一半大小落在1mm左右，僅有約2%的結石大於5mm。

不過，臨床上的真實情況可能更為驚人。李晏廷解釋，電腦斷層上會發亮、被清楚看見的，其實是長期累積而鈣化變硬的「黑色硬石頭」。至於大眾普遍熟知、捏碎後臭不可聞的「黃色結石」，在斷層掃描上呈現低強度的顯影，看起來反而像是一坨「膿包」。因此他推測，實際擁有這種黃色臭軟結石的人數比例，絕對遠高於40%。

▼電腦斷層上會亮起來而被看到的是長期累積而鈣化變硬的「黑色硬石頭」，而非黃色結石整體。

李晏廷曾指出，扁桃腺結石是扁桃腺慢性發炎的一種表現，主因與喉嚨的壞菌太多有關。有文獻顯示，亞洲人罹患扁桃腺結石的比例較高，他更認為「台灣人又是高中之高」。原因出在台灣人出了名的「吃藥不聽醫囑」，特別是抗生素，民眾自行停藥、自行服藥的狀況時有所聞，長期下來培養出許多具抗藥性的壞菌，躲在扁桃腺深處導致慢性發炎作祟。

「媽寶腺」越老越找碴 男性更易長石頭

年齡與性別也是影響結石生成的關鍵。數據顯示，40歲以上的族群長結石的比例顯著提高。李晏廷打趣地形容扁桃腺是「媽寶腺」，他表示，人在5歲以後，扁桃腺就不再是免疫的第一道防線，「主要功能大概只剩下發炎、肥大、結石跟長腫瘤，越大越找碴。」

在性別差異上，男性（42.8%）其實比女性（37.2%）更容易長出扁桃腺結石。這可能與男性抽菸比例較高，或口腔衛生較難維持，導致喉嚨反覆發炎有關。有趣的是，李晏廷在門診觀察到，前來求醫的患者反而以女性居多，研判是因為女性對「扁桃腺結石症候群」帶來的症狀更為在意，顯示出男女在面對此疾病時的不同觀點與處理態度。

▲醫師形容，擠扁桃腺結石「就像擠痘痘」，膿血併生才算真的擠完。

不只口臭！當心引發「遠端免疫症狀」

許多人誤以為扁桃腺結石的影響僅止於口臭，但它其實經常引發全身性的不適，影響範圍比想像中更廣泛。李晏廷列舉出2大類常見症狀：

－局部症狀：喉嚨有異物感、口氣重，甚至會出現肩頸異常緊繃痠痛。

－遠端免疫症狀：包含心口抽痛、異常腰痠、關節腫脹，以及起床時手指感到僵硬無力。

若民眾長期飽受上述症狀所苦，卻找不出原因，不妨留意是否為扁桃腺結石所引起，避免讓這個隱藏的「小石頭」繼續折磨身體。

怎麼知道自己有沒有扁桃腺結石？李晏廷也分享「扁桃腺結石綜合症評分問卷」，根據自身實際狀況，以無（不曾出現）、輕度（偶爾出現，對生活影響不大）、中度（經常出現，但仍可忍受）、重度（經常出現，且已嚴重干擾生活品質）等4種程度，為這10道題目進行評分。有疑慮者不妨測測看。

►「扁桃腺結石綜合症評分問卷」測驗請點這

1. 肩頸痠痛僵硬

扁桃腺就在頸部兩側，扁桃腺發炎可導致肩頸痠痛僵硬。其發生機轉與姿勢不良、運動傷害不同，即使經過按摩、休息，仍然會感到痠痛僵硬。

2. 心臟偶爾抽痛

扁桃腺感染可導致風濕性心臟病。

3. 容易腰痠

扁桃腺發炎可能導致腎絲球腎炎，易在久坐或久站後，感到腰部異常痠痛。

4. 四肢關節莫名疼痛

扁桃腺發炎可能導致風濕性關節炎。在沒有運動傷害的情況下，卻出現某處關節異常疼痛的狀況。

5. 耳朵偶爾抽痛

扁桃腺發炎會引發喉耳神經反射痛，特別容易在吞嚥時發生。

6. 口臭

7. 晨僵

慢性發炎引發關節炎，早上起來手指發脹捏不緊，或是腳跟著地時感到腫脹不適。

8. 舌頭刺、辣、痛

扁桃腺就在舌頭後方。

9. 頭暈、頭痛

扁桃腺發炎易引發頸部腫脹僵硬，進而造成「頸性」頭暈與頭痛。

10. 耳鳴

這包括偶爾短暫幾秒鐘的耳鳴聲。不要懷疑，耳鳴就是不正常的現象，即使會自行停止，也千萬不要等到耳鳴不會停才想處理。

李晏廷提到，分數越高代表結石問題對日常生活影響越大，若屬症狀輕微者，可與結石和平共存，必要時由醫師協助清除結石。平時可靠多喝水、保持良好口腔衛生，或補充口內益生菌，研究顯示可減少90%的扁桃腺發炎；另有14～21天療程的抗生素治療，多數患者完成療程後能夠消除扁桃腺結石。若結石已嚴重影響日常者，則可選擇微創扁桃腺切除手術。