吃飯配劇、滑手機？研究揭「1迴力鏢效應」　下一餐吃更多

▲邊吃飯邊滑手機，已是不少人的用餐習慣。（圖／資料照）

文／常春月刊

你有沒有過這種經驗？中午點了最愛的炸雞腿便當，一邊滑著 TikTok、Threads 或是看 Netflix，不知不覺整個便當就見底了。當時你可能覺得沒什麼，結果下午茶時間還沒到，身體就很誠實地撕開洋芋片包裝。你以為自己只是單純嘴饞、是個吃貨？2026 年剛發表在權威期刊《美國臨床營養學雜誌》（AJCN）的最新研究要告訴你：這不是嘴饞，是中午那頓「分心飯」欠下的債，大腦現在來敲門催帳了！

邊吃邊追劇 讓你忘記吃過飯？

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一分鐘健身教室分享，研究團隊撈出過去50篇相關的實驗，幫大家解答兩個最想知道的問題：

．邊吃邊做別的事，「當下」會不會吃更多？

．邊吃邊做別的事，「下一餐」會不會暴飲暴食？

結果發現，這兩個問題的答案差很大！

1、當下這一餐：看你是在「追劇」還是「打電動」

如果把所有狀況混在一起看，分心吃飯對「當下這一餐」的影響其實不太明顯。但如果把大家「分心的方式」細分出來，有趣的就來了：

．被動分心（看電視、聽廣播）：確定會多吃！ 因為你手是空的、眼睛被吸走，嘴巴和手只會機械式地一直往嘴裡塞東西。

．動腦分心（算數學、玩燒腦解謎）：雖然有吃得比較多的趨勢，但在統計上不明顯。

．體力分心（玩 Switch 體感遊戲、VR 模擬）：妙的是，這種狀況反而有吃比較少的趨勢（到底誰會做這種事？）

關鍵就在於你的手有沒有空？追劇時手太閒，大腦放空食物就一直進去；打電動時手很忙，反而會打斷你吃東西的節奏。

2、下一餐：這才是「分心吃飯」最可怕的迴力鏢！

比起當下多吃幾口，第二個問題的答案才驚悚。研究發現，只要你這餐分心了，下一餐絕對會吃得明顯變多！而且最可怕的是，這個「後遺症」跟下一餐隔多久完全無關。不管你是吃完午飯5分鐘後看到點心，還是隔了3小時才吃晚餐，大腦都會開啟「補償機制」，瘋狂命令你開啟大胃王模式。

簡單說，午餐邊看劇邊配飯，你當下可能已經不知不覺多吃了，等到下午茶或晚餐看到食物，你還是會繼續失控吃更多。

為什麼會這樣？ 大腦的「金魚腦」理論

科學家推測，這可以用大腦的「餐食情境記憶」來解釋。當你專心吃飯時，大腦會認真做筆記：「好，我現在吃了排骨飯，飽足感提升。」這段記憶會變成一記警鐘，等下一餐看到食物時，大腦會翻筆記提醒你：「欸，剛剛吃過了，現在不用吃太多。」

但如果你邊吃邊滑手機，大腦的記憶體都被短影音佔滿了，對這頓飯的記憶就會變得非常模糊。等到下一餐前夕，大腦翻不到完整的紀錄，就會一臉懵地判斷：「咦？剛剛好像沒吃飽？不管了，先吃再說！」於是你就點了雙倍的份量。

一分鐘健身教室提醒，吃飯時把手機收起來、關掉電視，是幫大腦存檔。讓大腦確實記住「我吃飽了」，下次面對手搖飲和小點心的誘惑時，你才不會毫無防備！

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