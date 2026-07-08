迷信秋葵水降血糖　男拒吃藥10年「飄出尿毒味」慘淪終身洗腎

▲秋葵水雖能有效穩定血糖，但糖尿病患者仍需規律服藥。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

坊間流傳喝「秋葵水」能降血糖，吸引不少崇尚自然療法、對吃藥抱持疑慮的民眾躍躍欲試。腎臟科醫師洪永祥分享真實收治個案，一名男子確診糖尿病後，堅持拒絕服用西藥，10年來每天狂飲「秋葵水」試圖控制病情。沒想到最終不僅血糖失控，甚至不到一般病程一半的時間就出現嚴重蛋白尿，最終落得終身洗腎的下場。

針對民眾關注「秋葵水到底能不能降血糖」的疑問，洪永祥醫師給予肯定答案。他在《醫師好辣》節目中解釋，秋葵裡黏答答的物質是水溶性膳食纖維，其實不只秋葵，包含黑木耳、苦瓜等食材，只要符合低熱量、高膳食纖維與高植化素的特性，對於減緩升糖指數都有幫助。民眾喝了秋葵水後能增加飽足感進而降低進食量，確實可達到延緩升糖的作用。

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「但是，它可不可以用來治療糖尿病？」洪永祥直言，門診曾收治一名深信自然療法的大哥，初診時血糖約200 mg/dL、糖化血色素達8.0%。他向患者強調，現今藥物進步，確診第1年若好好吃藥控制，有85%的機率能恢復到健康狀態。不料，患者半年後回診時坦言自己根本沒吃藥，全靠天天喝秋葵水，並自豪地展示糖化血色素從8.0%微幅降至7.8%的成績。

當時洪永祥苦口婆心勸導，秋葵水只能當作輔助，仍須配合經過3次臨床試驗證實有效的藥物治療，將糖化血色素控制在7.0%以下。然而患者完全聽不進去，從此消失在診間。

直到5年後，該名男子再次現身，小便已全是泡泡，出現大量蛋白尿。洪永祥感嘆，一般糖尿病要攻擊到腎臟大約需15年，但他短短5年就爆發糖尿病腎病變，一問之下才發現，這5年來他依然拒絕吃藥、只喝秋葵水，把血糖搞得亂七八糟。

又過了幾年，當該名男子確診約10年後再次回到診間時，身上已飄出一股尿毒的味道。當下他的腎功能極度惡化，被診斷為「慢性腎衰竭第5期」，並在短短半年後就步入洗腎室。

洪永祥無奈表示，一般糖尿病患者若妥善控制血糖，從診斷到洗腎通常需耗時25～30年，甚至「10個有6個終身不用洗腎」。他提醒民眾，秋葵水固然是健康的食物，也能延緩升糖，但絕對不能取代降血糖的藥物，生病仍應積極配合醫師治療，以免延誤病情、得不償失。