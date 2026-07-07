快訊／國內第2例變種M痘！感染源不明

▲疾管署疫情週報，疫情中心副主任李佳琳說明M痘。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內再現變種M痘病例！疾管署今（7）日公布，過去1個月新增4例M痘，因為生殖器、四肢軀幹等處陸續出現疹子、發燒、畏寒及全身倦怠等症狀就醫確診。值得注意的是，其中一例20多歲個案從香港返國後出現症狀確診，但自述沒有風險行為，感染源待釐清，經基因分型鑑定確認感染型別為Ib型，為國內第2例變種M痘。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內6月至7月新增確診4例M痘確定病例，分別為2例本土個案及2例境外移入個案，為20多歲至40多歲男性，於5月中旬以後發病，發病前大多未接種M痘疫苗，因生殖器、四肢軀幹等處陸續出現疹子、發燒、畏寒及全身倦怠等症狀就醫，經醫師診斷疑似Ｍ痘採檢通報後確診。

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其中有一例境外移入個案，經基因分型鑑定確認b型，為國內出現第2例M痘Ib境外移入個案，其餘為感染第II型。疾管署副署長曾淑慧指出，該個案是20多歲本國籍男性，自香港返回台灣後陸續出現發燒、畏寒、乾嘔、全身腹瀉、倦怠、皮膚出疹等症狀，時間推算研判為境外移入，不過他自述沒有不安全性行為等風險行為，感染源不明。

根據疾管署資料，M痘病毒可分為第一分支(Clade I)和第二分支(Clade II)，又各自分為Ia、Ib、IIa和IIb兩子分支，IIb型為自2022年5月起全球疫情主要流行株，而Ib型（變種M痘）為2023年底於中非地區新興流行株而受到關注。疾管署說明，全球M痘Ib型病毒跨國傳播威脅增加，自2024年1月以來，全球已有63個國家或地區曾通報檢出Ib型確診病例。

疾管署說明，近6周（5月4日至6月14日）亞洲地區已出現零星病例包括中國1例、泰國2例；非洲則以馬達加斯加、肯亞、幾內亞、南蘇丹、喀麥隆及剛果民主共和國為多。此外，西班牙與泰國持續報告Ib型之社區傳播疫情，挪威亦通報首例Ib型病例；根據統計，Ib型較II型致死率略高但相近，疾病嚴重度則與個案本身免疫力相關。

曾淑慧也提到，近期Ｍ痘個案數和兩年前相比相對少，不過因為現在是暑假期間，民眾可能會出國或者國內旅行，提醒高風險民眾特別注意，可以公費接種M痘疫苗；若有不安全性行為，也可於暴露後4天內接種疫苗作為預防。

▲疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種M痘疫苗為目前最有效且能同時預防第I及第II型病毒株感染之方式。

曾淑慧指出，若僅接種1劑疫苗，對疾病的保護力僅約4成至8成，完成接種2劑疫苗後，保護力則可達9成，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免可能與不特定人士親密接觸之社交活動場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。

疾管署表示，國內今年截至7月6日累計19例M痘確定病例（15例本土及4例境外移入），皆為青壯年男性，年齡介於20至50歲。自2022年6月列入第二類法定傳染病迄今，累計確診535例病例（496例本土及39例境外移入），且北、中、南部均有病例，經疫調發現確診者多數曾有不安全性行為，且近9成未接種過M痘疫苗。今年病例數低於2024年及2025年同期（24例及21例）。