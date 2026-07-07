快訊／中聯致癌油案罰1.65億元破紀錄　石崇良：南僑也要究責

▲石崇良說明中聯致癌油案最新進度。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

中聯油脂致癌油事件持續延燒，衛福部今表示，針對中聯延遲通報及追查過程中涉有不實情形，將依《食安法》開罰1億6520萬元，創下史上最高裁罰金額；至於其他已提早知情的業者，若查出未及時通報或仍持續販售問題油品，也將持續追究責任。

衛福部部長石崇良指出，食藥署今天下午4時將召開記者會，公布所有受影響商品名稱及流向，並同步建置於食藥署專區，讓民眾可查詢相關資訊，掌握產品流向，保障消費者知情權益。

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石崇良也說，地方衛生局也已受命全面加強後市場查核，昨天午夜前應完成下架的問題商品，今天起將全面清查，確認均已下架，同時擴大抽驗市售油品，不僅檢驗此次出問題的項目，也會一併檢測其他油品安全指標。

此外，食藥署將持續稽查目前仍供應油品的3家上游煉油廠，依日前專家會議建議，在重要製程節點加強監測，從源頭到末端市場全面把關，確保油品安全。

至於裁罰部分，石崇良說明，目前調查顯示，南僑早在5月13日自主檢驗即發現油品超標，但直到6月30日才由中聯通報主管機關，中間歷經資訊傳遞延誤，已違反相關法規；另中聯除延遲通報外，在追查過程中也涉及不實情形，經綜合違規情節及販售影響程度，決定裁罰1億6520萬元。

石崇良也說，中聯為此次事件上游業者，故裁罰金額最高；至於福壽、泰山等中游業者，若已提前知情卻未及時通報，或仍持續販售問題油品，將要求地方衛生局持續追查，依法究責。

此外，南僑雖是第一個自主檢驗發現問題的業者，但因未依規定即時向地方衛生主管機關通報，同樣違反《食安法》，後續將由地方衛生局依法裁罰。

針對外界要求衛福部部長、食藥署署長為中聯油品案下台一事，石崇良則說，自己的態度始終一致，只要仍在公職一天，就會全力做好職責，持續守護國人健康。

石崇良強調，無論是醫療、長照、婦幼健康或食品安全，都是衛福部的重要工作，團隊會持續努力把關，對於中聯油品案也會依程序公開資訊、追究責任，持續強化食安管理機制。