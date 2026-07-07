快訊／未滿1歲嬰腸病毒重症　眼睛上吊、全身陣攣住加護

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青說明個案。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情持續升溫且又出現重症！疾病管制署今（7）日公布個案是一名未滿1歲男嬰，6月上旬發燒症狀，曾經去診所就醫，因為症狀持續到急診就醫收治住院，後續還出現全身陣攣情形，轉院收治加護病房，通報檢驗確認腸病毒D68型。

疾管署防疫醫師林詠青指出，該名中部未滿1歲男童，5月下旬出現流鼻水，6月上旬發燒39度，去診所就醫症狀一度緩解，兩天後再次發燒而送往急診。醫師一開始懷疑泌尿道感染收治住院治療，住院期間出現雙眼上吊、全身強直痙攣症狀，檢查有肺炎，通報腸病毒併發重症，後來檢出腸病毒D68型。6月下旬症狀改善轉入一般病房，數天後出院，總計住院兩週。疫調顯示同住家人5月初也有流鼻水，5月底症狀緩解。

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疾管署統計，今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例（含1例死亡），分別為感染腸病毒D68型4例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例。依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次第26周（6月28日至7月4日）門急診就診計7,522人次，較前一周（7,044人次）上升6.8%，近期疫情趨勢呈上升。

近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及腸病毒D68型，腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意嬰幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、流行期間減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署提醒，成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生，尤其是外出返家後及擁抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，家人如有疑似症狀，應做好隔離或防護措施，避免接觸孕婦及嬰幼兒。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。