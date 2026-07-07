關節炎常用老藥恐釀致命過敏　長庚研究破解關鍵基因

▲林口長庚醫院藥物過敏中心主任陳俊賓說明撒樂腸溶錠致命過敏關鍵基因。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

風濕關節炎患者常用藥物「撒樂腸溶錠（Sulfasalazine）」對少部分具體質特殊的患者極具風險，可能全身皮膚壞死、爆肝，甚至引發失明危機。林口長庚皮膚科團隊今（7）日發表研究成果，成功找出引發致命藥物過敏的關鍵基因，建議未來可落實「先檢測、再用藥」來事先預防。

撒樂腸溶錠是一款歷史悠久、療效佳且價格便宜的抗發炎藥物，全球每年有數百萬名類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎及發炎性腸道疾病的患者正在服用，更是使用昂貴生物製劑前的首選藥物。然而根據國內1999年至2026年3月統計，藥害救濟給付案之可疑藥品前十名，撒樂腸溶錠排名第九，案例數有67例。

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林口長庚醫院藥物過敏中心主任陳俊賓分享，臨床上有患者吃藥後，竟會出現高燒不退、全身紅疹，甚至演變成猛爆性肝炎（爆肝）；更有患者全身皮膚大面積壞死、像被火燒傷一樣整層脫落，必須送進燙傷加護病房急救。即使幸運撿回一條命，也可能留下眼睛角膜受損、視力永久下滑的終身遺憾。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏指出，長庚團隊長期投入藥物基因體學，迄今已成功找出抗癲癇藥、抗尿酸藥（痛風藥）及特定抗生素的致過敏基因，並成功推動臨床用藥前基因篩檢，然而，過去全球科學家始終找不到為什麼撒樂腸溶錠這類藥物會引發如此嚴重的過敏反應。

鐘文宏表示，林口長庚研究團隊透過跨醫學中心、跨科別的合作，並聯合中國、日本、泰國及馬來西亞，將亞洲5國研究團隊臨床數據串連，歷時多年，終於揪出引發致命藥物過敏的關鍵基因。只要患者體內帶有HLA-B*39:01，HLA-B*13:01，HLA-B*38:02和HLA-B*15:02等四種基因型任一種，用藥後發生嚴重藥物過敏的風險會暴增13.9倍。

▲長庚醫院皮膚科團隊破解風濕關節炎藥物引起過敏的重要基因。

林口長庚醫院風溼免疫科主任余光輝指出，雖然撒樂腸溶錠引起嚴重藥物過敏的發生率僅約0.4%，但一旦發生，就是整個家庭的悲劇，也會造成龐大的醫療與社會成本，若能防患於未然，在病人服藥前先透過簡單的基因檢測，揪出高風險族群，醫生就能立刻改用其他替代藥物，繞過這致命的過敏危機。

這項研究大幅補齊了全球在該藥物基因研究上的空白，成果已發表於2026年6月的過敏及免疫領域的國際頂尖期刊《過敏與臨床免疫學雜誌Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI)》。